«Одиннадцатого августа система воздушного наблюдения и контроля НАТО зафиксировала устойчивую воздушную активность в международном воздушном пространстве над Черным морем… Совместными усилиями истребители Турции, Румынии и Болгарии смогли отреагировать на неопознанный самолет, летевший из Крыма к территории НАТО…, который был идентифицирован как российский военный самолет», — передает РИА «Новости» сообщение НАТО.