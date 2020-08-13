В Калининградской области прошли тренировки расчетов С-400 Балтийского флота. Военнослужащие отрабатывали отражение авианалета условного противника. Роль вражеских машин исполнили российские истребители Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота. Расчетам необходимо было выполнить нормативы по поиску, обнаружению и классификации воздушных целей. Со своей задачей военные справились уверенно. В завершение тренировки были произведены пуски ракет. Все условные цели были поражены. С-400 "Триумф" — это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Рыночная цена одного дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 составляет около 500 миллионов долларов.
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Читайте также