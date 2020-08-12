Bloomberg: Трамп может снять Эспера с поста

При этом, как отметил один из источников агентства, сам Эспер проинформировал приближенных, что намеревается уйти в отставку вне зависимости от результата выборов.

Ранее в июне телекомпания NBC сообщала, что президент США рассматривал возможность отправить в отставку министра обороны из-за разногласий по поводу начавшихся в стране протестов против расизма и полицейской жестокости, но передумал, так как не хочет санкционировать перестановки в правительстве перед выборами в начале ноября. Белый дом затем сообщил, что шеф Пентагона не лишался доверия Трампа.