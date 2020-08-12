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В США назвали ужасом судьбу «Луня» в России 

Lenta.ru 1 час назад
В США назвали ужасом судьбу «Луня» в России
Фото: Soviet Military Power / Wikimedia
Вокруг советского ракетного корабля-экраноплана проекта 903 «Лунь», оставленного российскими военными и властями прямо в воде недалеко от побережья Каспийского моря в Дербенте, сложилась плохая ситуация, пишет Forbes.
Американское издание отмечает, что единственный в своем роде ракетоплан должен был стать музейным экспонатом, однако «попытки отбуксировать его на берег, похоже, не увенчались успехом». Forbes, рассказывая о судьбе экраноплана, отмечает, что в «Лунь» поступает вода, которую приходится отбирать насосами.

«На многих фотографиях экраноплан по-прежнему выглядит величественно, но есть намеки на ужасную ситуацию. Это делает зрелище отрезвляющим, словно выброшенный на берег кит. В отчаянии люди пытались вытащить его на берег», — пишет Forbes.

Ракетоплан изданием оценивается как «уникальная часть военно-морской истории», а его возможное уничтожение — «трагедией для военной истории». «Будем надеяться, что его удастся спасти, пока не стало слишком поздно», — заключает Forbes.
В июле крупнейший в мире гидросамолет, китайский AG600, успешно завершил свой первый полет над морем.
В сентябре 2018 года российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о разработке военного экраноплана, отличительной особенностью которого станет наличие ракетного вооружения.
Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» спущен на воду в июле 1986 года. Изделие было способно перемещаться на скорости 500 километров в час на расстояние до 2000 километров. В длину экраноплан достигал 74 метров, а в высоту — 19 метров.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Денис Мантуров , Forbes , Дербент , США
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