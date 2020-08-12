С военной точки зрения для Сербии было бы целесообразнее приобрести не китайские системы ПВО FK-3, а российские С-300 или С-400. Такое мнение ИА REGNUM высказал российский военный эксперт Михаил Потапов

Напомним, что ранее в сербских СМИ появилась информация о том, что Сербия планирует приобрести китайскую систему ПВО FK-3, и что соответствующая закупка запланирована в годовом отчете государственной компании Jugoimport SDPR, которая занимается импортом вооружений в страну. Несколько дней спустя посольство США в Сербии опубликовало комментарий, в котором признается право каждого суверенного государства выбирать поставщиков вооружения, но также отмечается, что правительство Сербии «должно осознавать, какие краткосрочные и долгосрочные риски несут сделки с китайскими производителями вооружения». В итоге президент Сербии Александр Вучич 11 августа заявил о том, что Сербия рассматривает покупку китайской ракетной системы FK-3, так как она не находится в санкционном списке американского министерства обороны.

По словам эксперта, российские системы объективно лучше по техническим характеристикам. К тому же, учитывая то, что Сербия ранее приобрела российские Панцирь-С, с точки зрения логистики было бы намного удобнее иметь на вооружении системы одного производителя, полагает он.

«Гораздо проще обучать личный состав, если вооружение в составе системы ПВО находится на одинаковой базе и построено по одной логике. Кроме того, комплексы ПВО не применяются по отдельности, они интегрированы в одну систему. Эта система может быть национальной, как в случае России. Или как в случае НАТО, где страны стараются встроится в единую систему военного блока. В любом случае желательно, чтобы система была построена по единым стандартам. Так, например, Панцирь-С предназначен для того, чтобы работать в единой системе с С-400. С военной точки зрения для Сербии намного лучше было бы приобрести российскую систему ПВО, к тому же российские комплексы объективно лучше», — рассказал Потапов.

По словам эксперта, Сербия — очень близкое с Россией государство в культурном и цивилизационном плане, что обуславливает отсутствие сильно выраженного языкового барьера.

«Личный состав просто направляется в российский институт и там учится. Как показывает практика, полугодовых курсов достаточно, чтобы изучить язык, на это не уйдут годы», — добавил он.

Михаил Потапов также напомнил, что китайские комплексы являются копией российских — сначала в 90-ые годы Китай купил С-300 ПМУ у России, затем в 2004 году приобрел С-300 ПМУ2, и очень скоро появились китайские копии, которые по некоторым характеристикам лучше оригинала, а по некоторым в два раза хуже.

«У них меньше количество ракет, скорость ракет меньше… Это китайская копия в худшем смысле этого слова», — сказал он.

При этом Потапов допустил, что власти Сербии рассматривают покупку китайской ПВО по каким-то политическим причинам.