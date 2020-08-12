Названа причина, помешавшая спасти «Курск» 

Экипаж подводной лодки «Курск» в 2000 году не смогли спасти из-за отсутствия необходимого оборудования и ряда других факторов. Об этом рассказал бывший командир подлодки К-219 Игорь Британов изданию Ura.ru

«Не было техники, чтобы можно было спасти экипаж. Технические сложности наложились. Еще были трещины на спасательном шлюзе. Поэтому не смогли откачать [воду]», — перечислил Британов.

По словам Британова, необходимая техника была у Норвегии, но за помощью к иностранцам обратились не сразу.

Экс-подводник напомнил, что звук, похожий на подводный взрыв, был зафиксирован крейсером «Петр Великий» и норвежской сейсмической станцией ARCES. При этом подлодку «Курск» признали аварийной лишь спустя шесть часов, поскольку долго искали источник звука, а затем местонахождение судна.

«Начали совещаться. Пока до верха доложат, а там отдадут приказ, время ушло. Все держат до последнего. Как доложили — так и решают», — отметил Британов.

По словам эксперта, российские военные думали, что справятся своими силами и ошиблись.

Как сообщал «Рамблер», 20 лет назад, 12 августа 2000 года во время учений затонула атомная подлодка «Курск». Погибли 118 человек. Следователи пришли к выводу, что причиной катастрофы стала торпеда, взорвавшаяся на борту во время подготовки к условной атаке.