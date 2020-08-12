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Названа причина, помешавшая спасти «Курск» 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Названа причина, помешавшая спасти «Курск»
Фото: ТАСС
Экипаж подводной лодки «Курск» в 2000 году не смогли спасти из-за отсутствия необходимого оборудования и ряда других факторов. Об этом рассказал бывший командир подлодки К-219 Игорь Британов изданию Ura.ru.

«Не было техники, чтобы можно было спасти экипаж. Технические сложности наложились. Еще были трещины на спасательном шлюзе. Поэтому не смогли откачать [воду]», — перечислил Британов.

По словам Британова, необходимая техника была у Норвегии, но за помощью к иностранцам обратились не сразу.
Экс-подводник напомнил, что звук, похожий на подводный взрыв, был зафиксирован крейсером «Петр Великий» и норвежской сейсмической станцией ARCES. При этом подлодку «Курск» признали аварийной лишь спустя шесть часов, поскольку долго искали источник звука, а затем местонахождение судна.
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

«Начали совещаться. Пока до верха доложат, а там отдадут приказ, время ушло. Все держат до последнего. Как доложили — так и решают», — отметил Британов.

По словам эксперта, российские военные думали, что справятся своими силами и ошиблись.
Как сообщал «Рамблер», 20 лет назад, 12 августа 2000 года во время учений затонула атомная подлодка «Курск». Погибли 118 человек. Следователи пришли к выводу, что причиной катастрофы стала торпеда, взорвавшаяся на борту во время подготовки к условной атаке.
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Армия , РИА Ura.ru
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