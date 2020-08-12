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VIP-самолет ВКС России прилетел в Белоруссию 

Вероника Полынина и ещё 2 40 минут назад
VIP-самолет ВКС России прилетел в Белоруссию
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности перелета из Москвы в Минск спецбортов Военно-космических сил России (ВКС).
Согласно данным портала FlightRadar, 12 августа из Москвы в Минск вылетели как минимум два пассажирских самолета Ту-134АК.
Первый из них, с бортовым номером RA-65690, в 9:44 вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области, затем его сигнал фиксировался в районе населенного пункта Замок в Минской области. Вслед за ним, в 11:15 вылетело судно с номером RA-65992. Спустя примерно три часа, в 14:26, второй борт вылетел в обратном направлении.
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На обоих самолетах были замечены опознавательные знаки Военно-воздушных сил России (ВВС).
Как сообщал «Рамблер», Ту-134АК — пассажирский самолет с салоном первого класса на 24 места и салоном «люкс» на 13 пассажиров. Отличается наличием второй двери для пассажиров со встроенным трапом. Часть самолетов оборудована средствами спецсвязи. Самолет используется, в основном, для ВВС и правительственных перевозок.
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Армия , Минск , Москва
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