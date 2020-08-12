VIP-самолет ВКС России прилетел в Белоруссию 

Стали известны подробности перелета из Москвы Минск спецбортов Военно-космических сил России (ВКС).

Согласно данным портала FlightRadar , 12 августа из Москвы в Минск вылетели как минимум два пассажирских самолета Ту-134АК.

Первый из них, с бортовым номером RA-65690, в 9:44 вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области, затем его сигнал фиксировался в районе населенного пункта Замок в Минской области. Вслед за ним, в 11:15 вылетело судно с номером RA-65992. Спустя примерно три часа, в 14:26, второй борт вылетел в обратном направлении.

На обоих самолетах были замечены опознавательные знаки Военно-воздушных сил России (ВВС).

Как сообщал «Рамблер», Ту-134АК — пассажирский самолет с салоном первого класса на 24 места и салоном «люкс» на 13 пассажиров. Отличается наличием второй двери для пассажиров со встроенным трапом. Часть самолетов оборудована средствами спецсвязи. Самолет используется, в основном, для ВВС и правительственных перевозок.