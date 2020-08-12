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Жесткую посадку МиГ-31 без колеса показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Жесткую посадку МиГ-31 без колеса показали на видео
Фото: РИА Новости
Видео жесткой посадки истребителя-перехватчика МиГ-31 в пермском аэропорту Большое Савино опубликовали в соцсети.
У него было разрушено колесо задней стойки шасси. На кадрах видно, что из-за поломки уже началось возгорание, но самолет все же сел в штатном режиме.
Как пояснили в пресс-службе ЦВО, профессиональные действия экипажа позволили спасти машину и избежать жертв.
Стоит пояснить, что в этот день молодые летчики МиГ-31 пермского истребительного авиационного полка ЦВО выполняли первые полеты на максимальных высотах и скоростях в ближних слоях стратосферы. Они совершили подъем на высоту около 20 тысяч метров. Вышло так, что внештатная ситуация тоже стала частью учений. И летчики достойно справились с испытанием.
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Комментарии
Армия , Савино
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