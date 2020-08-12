Жесткую посадку МиГ-31 без колеса показали на видео 

#ВКС Истребитель МиГ-31 сел в аэропорту Большое Савино в штатном режиме после разрушения одного из колес задней стойки при тренировочном полетеhttps://t.co/VSTZATInJD pic.twitter.com/kQfejVAJ1J— Грета Коронатуборг (@qretaxyeta) August 11, 2020 Видео жесткой посадки истребителя-перехватчика МиГ-31 в пермском аэропорту Большое Савино опубликовали в соцсети.

У него было разрушено колесо задней стойки шасси. На кадрах видно, что из-за поломки уже началось возгорание, но самолет все же сел в штатном режиме.

Как пояснили в пресс-службе ЦВО, профессиональные действия экипажа позволили спасти машину и избежать жертв.

Стоит пояснить, что в этот день молодые летчики МиГ-31 пермского истребительного авиационного полка ЦВО выполняли первые полеты на максимальных высотах и скоростях в ближних слоях стратосферы. Они совершили подъем на высоту около 20 тысяч метров. Вышло так, что внештатная ситуация тоже стала частью учений. И летчики достойно справились с испытанием.