«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео

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Пермском крае истребитель-перехватчик МиГ-31 совершил посадку с одним колесом. После выполнения тренировочных полетов сверхзвуковой самолет пошел на посадку, при выполнении которой руководитель полетов обнаружил повреждение одного из колес задней стойки шасси. Однако, несмотря на неисправность, экипаж истребителя смог посадить его в штатном режиме.

При этом в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что самолет повреждений не получил. Сейчас устранением неисправности занимается инженерно-технический состав.