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Сергей Шойгу посетил Амурский судостроительный завод 

Российская Газета и ещё 9 1 час назад
Шойгу посетил Амурский судостроительный завод
Фото: РИА Новости
Во время рабочей поездки на Дальний Восток министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил посетил Амурский судостроительный завод.

"Он проинспектировал ход строительства гособронзаказа и провел короткое рабочее совещание непосредственно на стапелях, где продолжается строительство четвертого серийного корвета проекта 20380 для Минобороны", — сообщили "РГ" в пресс-службе завода.

В скором времени предприятию могут поручить выполнение еще одного серийного заказа на строительство корветов для оборонного проекта. Планируется, что контракт на строительство между Объединенной судостроительной корпорацией и министерством обороны подпишут во время форума "Армия-2020".
Как отметил представитель Тихоокеанского флота, несмотря на то, что строительство военных кораблей сопровождалось некоторыми проблемами, в целом сотрудничеством с судостроительным заводом командование довольно. Два корвета флот уже получил, третий вскоре будет передан. Эти корабли полностью устраивают ТОФ.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Объединенная судостроительная корпорация , Амурский судостроительный завод
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