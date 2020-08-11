Су-30СМ будут бить по кораблям гиперзвуковыми ракетами

Журналистам стало известно о грядущей серьёзной модернизации российских истребителей Су-30СМ. Они смогут бить по кораблям гиперзвуковыми ракетами.

Как рассказали источники изданию «Известия», российские инженеры создают для истребителей принципиально новое мощное вооружение. Кроме того, они получат модернизированную бортовую электронику.

Журналисты уточняют, что речь, скорее всего, идёт о самолётах Су-30СМ, которые участвует в программе модернизации «Адаптация-Су». В её рамках создаются ракеты Х-32 и более современные гиперзвуковые ракеты. Первая может использоваться как противокорабельная. «Если такой боеприпас приспособят для Су-30СМ, то любой полк фронтовой авиации сможет применять дальнобойные крылатые ракеты, обладающие почти гиперзвуковой скоростью», — рассказал журналистам эксперт. Уточняется, что Х-32 может разогнаться до пяти скоростей звука, что позволяет классифицировать ракету как гиперзвуковую.