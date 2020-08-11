Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3

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Истребители Су-30СМ получат тяжелую ракету класса «воздух-поверхность», создаваемую в рамках опытно-конструкторской работы «Адаптация-Су», сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Газета отмечает, что вероятнее всего речь идет об адаптации жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32 (по классификации НАТО — AS-4 Kitchen — «Кухня»), ранее использованной на бомбардировщиках Ту-22М3. Данное оружие позволяет поражать надводные и наземные цели на расстоянии до 1000 километров.

«Х-32 — мощная ракета двойного назначения. Она может использоваться как противокорабельная либо для стрельбы по объектам с заранее известными координатами», — сказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Кроме того, планируется модификация радиолокационной станции Н011М «Барс», а также вычислительной системы истребителя и бортового комплекса обороны.

В ноябре 2019 года «Снплюс. Свободные новости плюс» написали, что общая цена капитального, среднего, текущего и мелкого ремонта каждого Су-30СМ, поставленных ранее Москвой, обойдется Минску в 100-125 миллионов долларов.