Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3 

Lenta.ru 1 час назад
Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3
Фото: ТАСС
Истребители Су-30СМ получат тяжелую ракету класса «воздух-поверхность», создаваемую в рамках опытно-конструкторской работы «Адаптация-Су», сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Газета отмечает, что вероятнее всего речь идет об адаптации жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32 (по классификации НАТО — AS-4 Kitchen — «Кухня»), ранее использованной на бомбардировщиках Ту-22М3. Данное оружие позволяет поражать надводные и наземные цели на расстоянии до 1000 километров.

«Х-32 — мощная ракета двойного назначения. Она может использоваться как противокорабельная либо для стрельбы по объектам с заранее известными координатами», — сказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Кроме того, планируется модификация радиолокационной станции Н011М «Барс», а также вычислительной системы истребителя и бортового комплекса обороны.
В ноябре 2019 года «Снплюс. Свободные новости плюс» написали, что общая цена капитального, среднего, текущего и мелкого ремонта каждого Су-30СМ, поставленных ранее Москвой, обойдется Минску в 100-125 миллионов долларов.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
Последние новости
Ефремов попал в реанимацию с инсультом Ефремов попал в реанимацию с инсультом Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса
Комментарии 1
Армия , Дмитрий Корнев , НАТО , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минске начали задерживать людей
В Минске начали задерживать людей
Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Солопов освобожден
Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Солопов освобожден
Кадыров назвал проблему российской вакцины
Кадыров назвал проблему российской вакцины
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
02:14
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
В мире Политика
Кадыров назвал проблему российской вакцины
01:45
Кадыров назвал проблему российской вакцины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение