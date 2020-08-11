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Российские летчики аварийно посадили сверхзвуковой истребитель 

Lenta.ru и ещё 1 28 минут назад
Российские летчики аварийно посадили МиГ-31
Фото: РИА Новости
Пилоты сверхзвукового истребителя МиГ-31 смогли совершить аварийную посадку в Перми. У самолета были неполадки с шасси, сообщает издание «АиФ-Прикамье» со ссылкой на источник.
По его данным, российские летчики провели успешное приземление, никто не погиб, информации о пострадавших нет.
Источник издания также уточнил, что истребитель совершил посадку в аэропорту Большое Савино. Оперативные службы города были приведены в готовность.
4 июля сообщалось, что на трассе в подмосковном городе Гжель совершил экстренную посадку военный вертолет Ми-38. На кадрах с места происшествия видно, что машина постепенно снижается перпендикулярно земле. В пресс-службе «Вертолетов России» рассказали, что причиной экстренной посадки стала повышенная вибрация одного из двигателей во время выполнения планового испытательного полета, на котором отрабатывался чрезвычайный режим работы силовой установки.
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Армия , Пермь
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