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Корейцы показали радар, отслеживающий 1000 целей 

Популярная механика 1 час назад
Корейцы показали отслеживающий 1000 целей радар
Фото: Популярная механика
Корейское агентство развития обороны (ADD) и компания Hanwha Systems презентовали прототип радара для нового истребителя, способный отслеживать более 1000 целей.
Южная Корея продемонстрировала прототип радиолокационной станции собственной разработки, оснащённой активной фазированной антенной решёткой. Радар с 2016 года разрабатывает Корейское агентство развития обороны (ADD) при участии местной компании Hanwha Systems. Новейший радар вскоре начнёт проходить наземные испытания, после которых запланирована установка изделия на прототип истребителя KF-X и последующие испытания.
Участие в программе будет принимать компания Elta Systems, которая принадлежит крупному израильскому аэрокосмическому концерну Israel Aerospace Industries. Разработчики называют радар «современной системой, способной обнаруживать и сопровождать более 1000 целей одновременно». Остальные подробности об устройстве хранятся в тайне. Ранее сообщалось, что радиолокационная станция будет включать в себя около 1000 модулей.
Южнокорейская компания KAI недавно показала частично собранный фюзеляж первого лётного прототипа перспективного истребителя KF-X собственной разработки. Завершить сборку самолёта и провести его выкатку планируется в апреле 2021 года, а первый полёт может состояться в 2022 году. Истребитель создаётся в одноместной и двухместной версиях. Длина самолёта составит 16,9 метра, размах крыла — 11,2 метра, высота — 4,7 метра. Максимальная взлётная масса истребителя составит 25,4 тонны.
Перспективный самолёт будет способен выполнять полёты на скорости до 1,9 числа Маха и получит 10 точек подвески для ракет, бомб и различных подвесных контейнеров. Разработку истребителя планируется завершить к 2026 году, после чего ВВС Южной Кореи планируют приобрести 120 новых самолётов к 2032 году. Они должны будут заменить устаревшие истребители F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter.
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Армия , Южная Корея
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