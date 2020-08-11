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Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа 

Lenta.ru 2 часа назад
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
Фото: United States Air Force
Военно-воздушные силы (ВВС) США завершили совместные аэродинамические испытания стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress с парой гиперзвуковых аэробаллистических ракет AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщает The Drive. Соответствующие фотографии доступны в Twitter.
Предположительно, на одном прототипе ракеты испытывалась система управления, на другом — телеметрический агрегат Instrumented Measurement Vehicle 2 (IMV-2).
В публикации американского издания отмечается, что соответствующие тесты, не предполагающие запуск ракеты с самолета, были проведены 8 августа на базе ВВС Эдвардс в штате Калифорния. Дальнейшие испытания, как пишет The Drive, предполагают запуск AGM-183A с B-52H Stratofortress.
О AGM-183A в мае говорил президент США Дональд Трамп, называя ее «супер-пупер-ракетой».
Первый полет AGM-183A с B-52H Stratofortress состоялся 12 июня 2019 года на авиабазе Эдвардс. Тогда в ходе испытаний отслеживалось воздействие вибраций и сопротивления воздуха на оружие и внешнюю подвеску самолета.
AGM-183A должна развивать максимальную скорость до 20 чисел Маха, дальность стрельбы — около 900 километров. Оружие предназначено для прорыва противоракетной обороны вероятного противника. Начальная эксплуатационная готовность ракеты — 2022 финансовый год.
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Комментарии
Армия , Войска , США , Дональд Трамп
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