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ЧФ провёл учения с использованием ракетных комплексов «Бастион» 

RT на русском 36 минут назад
ЧФ провёл учения
Фото: РИА Новости
Береговые ракетные противокорабельные комплексы «Бастион» Черноморского флота отработали задачи по обнаружению и ликвидации авианосной ударной корабельной группы условного противника.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Занятия организованы в рамках командно-штабного учения по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности.
Также проверяется организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск на Крымском полуострове.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.
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