Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабль Северного флота отправится в Алжир 

Российская Газета 1 час назад
Корабль Северного флота отправится в Алжир
Фото: РИА Новости
Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" зайдет в город-порт Алжир. Сейчас он находится в Средиземном море.
Как сообщила пресс-служба Северного флота, на вооружении которого и стоит "Вице-адмирал Кулаков", Россию и Алжир связывает соглашение о стратегическом сотрудничестве. Две страны взаимодействуют в военно-технической сфере.
"РГ" уже писала о том, что большой противолодочный корабль преодолел Гибралтар и вошел в Средиземное море. В этом регионе он будет выполнять главные задачи — обеспечивать военно-морское присутствие и демонстрировать Андреевский флаг ВМФ РФ. А еще корабль будет обеспечивать безопасность гражданского судоходства.
Главная цель делового захода в Алжир — поддержание международного военно-морского сотрудничества.
БПК " Вице-адмирал Кулаков" уже прошел более 11 тысяч морских миль. Старший на походе — начальник штаба соединения противолодочных кораблей капитан 1 ранга Станислав Варик.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
Российская Газета: последние новости
Медведев объяснил решение защитить в 2008 году Абхазию и Южную Осетию Медведев объяснил решение защитить в 2008 году Абхазию и Южную Осетию Подлодка "Вепрь" вернулась в состав российского флота после ремонта Подлодка "Вепрь" вернулась в состав российского флота после ремонта Шойгу на Камчатке проверил работу медцентра, построенного для борьбы с COVID-19 Шойгу на Камчатке проверил работу медцентра, построенного для борьбы с COVID-19
Комментарии
Армия , Алжир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На детской площадке в центре Москвы найден труп
На детской площадке в центре Москвы найден труп
Участковый 11 лет жил в квартире пропавшего москвича
Участковый 11 лет жил в квартире пропавшего москвича
Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии
Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии
В Бресте военный развернул колонну грузовиков
В Бресте военный развернул колонну грузовиков
Видео
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
02:51
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
Общество
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение