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Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео 

Вадим Дроздов 40 минут назад
Народно-освободительная армия Китая прибыла в Российскую Федерацию для участия в военных соревнованиях АрМИ-2020. Китайских военных встречали с хлебом и солью, а военный оркестр РФ исполнил гимн Китайской Народной Республики.
АрМИ-2020 — это международные военные игры, которые включают в себя 30 соревновательных дисциплин, в числе которых танковый биатлон, соревнования снайперов, десантных взводов, морских пехотинцев, водолазов, подразделений ПВО и многое другое. Соревнования пройдут на территории России с 23 августа по 5 сентября 2020 года. На АрМИ-2020 примут участие 190 команд из 28 стран мира. Это будут шестые международные военные игры.
Армия , Видео , Китай
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