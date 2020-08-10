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Минск задействовал внутренние войска для разгона протестующих 

Газета.Ru 2 часа назад
Минск задействовал войска для разгона протестующих
Фото: Газета.Ru
В центр Минска стянуты войска внутренних войск Белоруссии, протестующие продолжают собираться из разных концов города на главных улицах, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.
Вместе с военным спецназом на улицы города стягивается спецтехника, в том числе водометы. Тем не менее из-за блокированных протестующими автомобилистами дорог им не всегда удается подъехать к месту столкновений.
Силовики стараются не допустить концентрацию жителей Минска в одном месте, проводятся активные задержания. По информации канала, в протестующих стреляют из пневматических дробовиков и забрасывают светошумовыми гранатами. Протестующие при жестких столкновениях отступают во дворы и перегруппировываются.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.
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Комментарии
Армия , Минск
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