Минск задействовал войска для разгона протестующих

В центр Минска стянуты войска внутренних войск Белоруссии , протестующие продолжают собираться из разных концов города на главных улицах, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.

Вместе с военным спецназом на улицы города стягивается спецтехника, в том числе водометы. Тем не менее из-за блокированных протестующими автомобилистами дорог им не всегда удается подъехать к месту столкновений.

Силовики стараются не допустить концентрацию жителей Минска в одном месте, проводятся активные задержания. По информации канала, в протестующих стреляют из пневматических дробовиков и забрасывают светошумовыми гранатами. Протестующие при жестких столкновениях отступают во дворы и перегруппировываются.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.