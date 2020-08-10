Фантомное сдерживание: о передвижении войск США к РФ

«Американские специалисты по внешней политике не могут не понимать, что само по себе слово „сдерживание“ действует на российскую дипломатию и военную машину известным образом. Не говоря уже о высшем политическом руководстве нашей страны, которое помнит историю прежней холодной войны и сделало из неё надлежащие выводы. Наши коллеги из США об этом знают. Лучший способ поднять градус антиамериканизма в России — заявить о „сдерживании“.

Министр обороны США Марк Эспер упустил повод промолчать. В прямом эфире телеканала Fox News он заявил, что Соединённые Штаты придвигают свои войска ближе к России, так что всё, что происходит сейчас с американской группировкой в Германии и вокруг неё, — это перегруппировка с целью более полного и всестороннего сдерживания Москвы

Данное высказывание на короткое время попало в топ новостей как у нас в стране, так и на Западе. Отчасти этому способствовала активность медийщиков из Fox News. Из эксклюзивного интервью, которое Эспер дал ведущей Джанин Пирро, они сделали „нарезку сенсаций“ — об Афганистане , о Южно-Китайском море, о взрыве в Бейруте … и о сдерживании России. Неудивительно, что именно последний фрагмент вызвал наибольший интерес в России.

Между тем разговор о сдерживании Москвы был совершенно необязательным в интервью, даже если по каким-либо редакционным или политическим соображениям телеканал Fox News не мог не обсудить возможный вывод части американского контингента из Германии . С точки зрения большой политики это было даже глупо.

Аналитики по-разному оценивают лояльность Эспера нынешнему хозяину Белого дома. Кто-то говорит, что он предан главе государства, а кто-то подозревает его в попытке дистанцироваться от верховного главнокомандующего по целому ряду вопросов. Но в преданности Джанин Пирро Дональду Трампу можно не сомневаться. Она поставила на кон свою репутацию, поддерживая президента. Её статьи, выступления на телевидении и речи на конференциях, её книги последних лет — это сплошная апологетика Трампа и громогласное призывание кары небесной на головы его врагов.

Поэтому особенно странно было услышать от неё вопрос о России в связи с намечающимися передислокациями американских войск и штабов в Европе. И это был не просто вопрос, а очень тщательно сконструированный наводящий вопрос — мол, правда ли, что Кремлю от принятых решений будет только хуже (так что ему не приходится радоваться даже сокращению присутствия США в Европе), поскольку доблестные Вооружённые силы Соединённых Штатов лишь ближе придвинутся к границам России? Марк Эспер ответил почти рефлекторно: да-да, это всё делается для сдерживания России. Затем глава Пентагона опомнился и стал подробно пересказывать известную точку зрения Белого дома на военные расходы союзников по НАТО — платите больше или перестаньте дёргать за рукав дядю Сэма.

Теперь о том, почему это было большой глупостью, как в стратегическом, так и в тактическом плане. Дело в том, что, с точки зрения самого Трампа и всех идеологов трампизма, главным недругом США является Китай . Вообще говоря, намечающаяся холодная война с Китаем уже стала предметом двухпартийного консенсуса в США. Различные фракции и группы интересов видят её по-разному, но с фактом её неизбежности соглашаются все.

И хотя в доктринальных документах нынешней американской администрации Москва и Пекин называются одинаково — „ревизионистскими державами“ — и признаются глобальными противниками, „вопрос о России“ остаётся открытым.

Нет, о братской дружбе речи не идёт, но в борьбе с растущим глобальным влиянием Китая пригодились бы любые тактические союзники, попутчики и даже просто пассивно сочувствующие. О том, что Россию надлежит втянуть в том или ином виде в борьбу с Китаем, пишут практически все солидные американские издания, посвящённые внешней политике. Их голоса зачастую не слышны широкой публике за громкими воплями CNN и гневными возгласами The New York Times, но это не значит, что к ним не прислушиваются в Белом доме. Более того, с косвенными (иной раз неуклюжими) намёками на то, что Москва могла бы „пригодиться свободному миру“, если бы встала на его сторону в новой холодной войне, выступал и госсекретарь Майк Помпео, и сам Дональд Трамп, и его советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен . Не говоря уже о влиятельных консервативных публицистах.

Справедливости ради следует отметить, что и китайские товарищи постоянно намекают на то же самое — мол, Москва могла бы быть более активной в „главном стратегическом противостоянии XXI века“.

Разумеется, на стороне Пекина. Об этом не говорится (пока) в заявлениях руководства компартии Китая. Зато на страницах мультиязычных изданий People's Daily, The Global Times и других, находящихся под его контролем, об этом рассуждают часто и обстоятельно.

Итак, одна из задач Вашингтона — добиться если не союзничества, то хотя бы нейтралитета Москвы в „китайском вопросе“. Взглянем на эту задачу „привлечения России“ со стороны Белого дома. Она не из лёгких. И тут дело не только в наследии прошлых администраций. Самому Трампу постоянно приходилось доказывать, что „никто не был так жёсток с Россией“, как он. И всё-таки „поладить с Путиным“, „вырвать Москву из объятий Пекина“ (цитата по изданию Foreign Affairs) и „выстроить реалистичные отношения с Кремлём“ (цитата по The National Interest) Белому дому вроде как необходимо. Хотя бы в минимальной степени. Так, чтобы не приходилось вести холодную войну на два фронта (чего стремились избежать Никсон и Киссинджер в 1970-х) и чтобы в Евразии (включая Ближний Восток, разумеется) осталось побольше игроков, способных вести диалог с США.

Это генеральная линия Республиканской партии при Трампе. Она, может быть, и тупиковая, но всё-таки важная — хотя бы исходя из задач внутренней политики. Дальнейшее отпугивание России стратегически вредно. Не то чтобы санкции кто-то собирался с нас снять. Нет, мы на это рассчитывать не можем. Да и не стоит. Давно надо понять, что решать всё придется самим. Но американцы (умные американцы, лояльные Трампу) должны понимать, что продолжающиеся выпады в сторону Москвы никак не улучшают глобальных позиций Вашингтона. Одно дело — вести борьбу с балтийскими газопроводами, приговаривая о сжиженном „газе свободы“, и совсем другое — заявлять о сдерживании.

Американские специалисты по внешней политике не могут не понимать, что само по себе слово „сдерживание“ действует на российскую дипломатию и военную машину известным образом.

Не говоря уже о высшем политическом руководстве нашей страны, которое помнит историю прежней холодной войны и сделало из неё надлежащие выводы. Наши коллеги из США об этом знают. Лучший способ поднять градус антиамериканизма в России — заявить о „сдерживании“.

И мистер Эспер, и мисс Пирро допустили ошибку. Видимо, не зря шоу „Правосудие“ (Justice, другой перевод — „Справедливость“) потеряло первое место в рейтинге самых „смотрибельных“ информационно-аналитических программ как на Fox News, так и в целом в США. Теперь рейтингами блистает Таккер Карлсон (он тоже вещает на консервативном канале Fox), который задаёт неудобные „китайско-российские“ вопросы в прямом эфире.

А если говорить о европейском направлении, то журналистка и министр ещё и выставили себя посмешищем на весь мир. Ведь реальной передислокации из Германии в Польшу или, скажем, в Прибалтику не происходит. Нет ни средств, ни логистических планов, которые позволили бы совершить подобный манёвр. Кроме того, на сам вывод части американского контингента из Германии конгресс не хочет выделять деньги. Наконец, о каком ослаблении или усилении американского присутствия „ближе к российским границам“ может идти речь, если планируется передислокация пары тысяч (если не сотен) военнослужащих, включая завхозов и штабистов? Куда более „интересны“ Москве попытки США выстроить в Европе систему позиционных районов ПРО.

Одним словом, вопросом о „сдерживании России“ было безнадёжно испорчено в целом интересное интервью министра обороны США протрамповскому телеканалу. Сотрудник администрации Трампа и одна из его ярчайших лоялисток подставили своего патрона.

А всё почему? Потому что в таком большом бюрократическом ведомстве, как Пентагон, и в такой политизированной медиаимперии, как Fox (там тоже своей бюрократии хватает), невозможно избавиться от инерции и „фантомных болей“.

Это одна из самых больших проблем США сегодня. Политики вроде Трампа и аналитики вроде Стивена Бэннона могут сколько угодно тянуть Америку в одну сторону, но бюрократы в медиа и федеральных ведомствах будут инерционно тянуть её в другую, даже будучи трамповскими лоялистами.

И вредят они при этом только своей стране. Вот что стоило бескомпромиссной в иных случаях Джанин Пирро задать весьма профессиональному Марку Эсперу вопрос о привлечении армии для подавления бунтов в городах США? Ведь это был бы острый вопрос, вопрос по существу, от которого во многом зависит исход внутриамериканского противостояния с апогеем в день выборов 3 ноября! А как насчёт коронавируса на кораблях ВМС США, Марк? А что по поводу уровня самоубийств в доблестной армии Соединённых Штатов, господин министр?

Но нет! Давайте поговорим о „сдерживании России“. Слушайте, это точно повод обратиться к психоаналитику, благо что в США их море. Или и в этой индустрии „града на холме“ наметился системный кризис?

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