Россия отмечает День Военно-воздушных сил 

Сегодня в России замечательный праздник — день Военно-воздушных сил. Его по праву можно считать не профессиональным, а общенациональным. Ведь российская военная авиация — гордость не только причастных к ней людей, но и всех граждан РФ — патриотов нашей Родины. "Все выше и выше" поднимаются пилоты в небо, "все выше и выше" становятся летно-технические возможности отечественных боевых самолетов и вертолетов. А с ними растет авторитет Российской армии в целом и нашей страны на международной арене.

До реформы 2015 года ВВС России были отдельным видом Вооруженных сил, у которого славная, без преувеличения героическая история. Военная авиация у нас начала зарождаться еще в первом десятилетии двадцатого века, когда крупнейший ученый, прародитель аэродинамики как науки Н. Е. Жуковский создал аэродинамический институт в Кучино под Москвой . Но официально признанный день рождения ВВС — 12 августа 1912 года: в этот день генерал-майор М. И. Шишкевич взял под свое управление все подразделения в организованной к тому времени Воздухоплавательной части Генерального штаба . На тот момент Императорский военно-воздушный флот России, созданный в 1910 году, уже вовсю осваивал небо.

Серьезным испытанием для армии и всего российского народа стало участие в Первой мировой войне, где героически сражались и наши боевые летчики. Вначале самолеты применялись для разведки и корректировки артиллерийского огня. Но вскоре их стали использовать и для бомбардировки противника. С появлением истребителей в практику вошли воздушные бои. Российский пилот Петр Николаевич Нестеров , прославившийся фигурой высшего пилотажа "мертвая петля", первым в мире совершил воздушный таран.

Преемником Императорского военно-воздушного флота России стал Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот, преобразованный в дальнейшем в Военно-воздушные силы РККА, а далее — в Военно-воздушные силы Вооруженных сил СССР. Этот путь приходилось преодолевать в сложных политических и экономических условиях. Необходимо было выдерживать конкуренцию в мире — пропорционально прогрессу в науке и технике развивалась мировая военная авиация. И наша страна со столь ответственными задачами справилась: мы всегда, даже в самые трудные времена, находились в "авангарде" этого процесса. В советские годы на небосклоне мирового авиастроения зажглись такие "звезды", как Н. Н. Поликарпов, А. Н. Туполев, П. О. Сухой, А. С. Яковлев, С. А. Лавочкин, С. В. Ильюшин, В. М. Петляков, А. И. Микоян и М. И. Гуревич. Были построены знаменитые предприятия авиационной промышленности и конструкторские бюро, за разработками которых охотились мировые спецслужбы. Высшие летные училища не отставали в подготовке достойных пилотов для эксплуатации столь сложной техники.

Знает и Алексея Петровича Маресьева , который, будучи тяжело раненым, восемнадцать дней ползком пробирался по лесам и через болота к своим. Он лишился ног, но позже вернулся в воздушный строй на протезах. Знает и Николая Францевича Гастелло , совершившего огненный таран. Все эти легендарные пилоты являются достоянием не только советской, но и мировой военной авиации. На них хотели быть похожи мальчишки многих поколений. С них брали пример, их подвигами воодушевлялись.

В летные училища никогда не зарастала "народная тропа" абитуриентов. Никогда, даже в кризисные годы, когда многие гражданские факультеты стали не престижными и не востребованными по экономическим и прочим утилитарным соображениям, летные вузы не испытывали недобора.

В летчики идут и сегодня. Ежегодно количество абитуриентов Краснодарского военного высшего авиационного училища летчиков и Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и двух ее филиалов в Сызрани и Челябинске (в этих вузах готовят лучших пилотов и авиатехников) превышает несколько тысяч. Более 5 тысяч абитуриентов насчитывается и в нынешнем году. В чем секрет? С момента первого взлета боевого воздушного судна отечественных ВВС прошло больше века. Наша Родина пережила много потрясений, превратилась из России в СССР, потом снова в Россию. Менялись формы правления и государственный строй, национальная идеология и политические векторы. Но на протяжении всего этого времени слава нашей военной авиации ни на миг не угасала, а только всё больше крепла. Этим и объясняется та невероятная гордость, которая охватывает ребят и зовет в небо. Романтика профессии, понятна каждому, кто к ней принадлежит. Однако военная авиация — это, прежде всего, огромная ответственность, колоссальная повседневная работа, во многом рутинная, подчас абсолютно будничная. Но без этого невозможно обеспечить защиту Родины с самого уязвимого и проницаемого рубежа — воздушного.

В 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны сформирован новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы. ВВС в настоящее время не вид, а род войск, роль и значение которого с каждым годом только возрастают. Ни для кого не секрет, что современные войны начинают вестись в воздухе. И определяющим среди прочих факторов является именно господство в воздухе, которое достигается не количеством, а качеством авиационной техники и умением ее пилотов. Конечно, не хочется в такой радостный день говорить о негативных явлениях. Но международная напряженность не ослабевает, поэтому угрозу войны в реалиях 21-го века нельзя исключать и списывать со счетов.

ВВС России сегодня являются грозой недружественных нам стран и сил. В ходе контртеррористической операции в Сирии наша авиационная техника и пилоты проявили себя наилучшим образом, позволили освободить запросившую нашу помощь арабскую республику от захвативших ее террористических бандформирований. Но останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому развитие и совершенствование российской военной авиации происходит постоянно.

Более 100 новых самолетов и вертолетов ежегодно поступает на вооружение ВВС России — это без учета модернизированных образцов. Сегодня военный авиапарк составляют тысячи современных, высокотехнологичных боевых самолетов и вертолетов. Сложно сказать, чем или кем больше славятся ВВС России: техникой или летчиками. Думаю, правильнее и правдивее всего сказать, что и крылатые машины, и их пилоты и штурманы под стать друг другу. И это объяснимо: ведь современные предприятия авиапромышленности и высшие летные учебные заведения являются достойными продолжателями лучших традиций, заложенных в советские годы.

В этот замечательный день хочу поздравить всех наших соотечественников и прежде всего летчиков и ветеранов ВВС России, и не только их. За нашими успехами в небе стоит труд многих специалистов, которые работают здесь, на земле. Поэтому поздравляю также инженеров, конструкторов, авиатехников и авиамехаников, весь персонал авиационных предприятий, метеорологов, диспетчеров, инструкторов, преподавателей специализированных вузов. Желаю всем крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и энергии, мирного неба над головой, а также успехов в труде на благо России!