Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: армию Греции привели в готовность из-за развертывания военных кораблей Турции 

ТАСС и ещё 1 8 часов назад
Армия Греции приготовилась дать отпор Турции
Фото: Reuters
Вооруженные силы Греции приведены в воскресенье в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море в связи с намеченными на 10-11 августа турецкими военными учениями со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо. Об этом сообщил греческий портал Armyvoice.gr, специализирующийся на оборонной тематике.
По словам портала, из-за выхода турецких кораблей в море в ВС Греции объявлена тревога, отменены отпуска, и военные призваны в свои части. Мобилизация проводится быстро, особенно в таких пограничных районах, как область Эврос [на сухопутной границе] и острова. Сообщается, что в боеготовность приведена авиация, а также корабли и подводные лодки ВМС Греции, которые находятся на ключевых позициях в Эгейском море.
Официальные греческие ведомства, согласно своей обычной практике, не опровергают, но и не подтверждают такую информацию.
При этом, по словам портала, с турецкой стороны, очевидно, идет большая мобилизация: десятки кораблей турецкого флота развернуты в районах между Родосом и Кастелоризо в их международных и территориальных водах. Armyvoice.gr пытается подтвердить информацию о том, что Турция дала также команду своим кораблям, участвующим в международных миссиях, вернуться к родным берегам. В свою очередь греческий телеканал Open TV сообщил, что на важнейших позициях в Эгейском море в настоящее время находятся 17 турецких кораблей.
Турция объявила, что 10 августа начинаются учения с использованием боевых боеприпасов в морской зоне между Родосом и Кастелоризо в ответ на заключенное Грецией с Египтом соглашение о частичном разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ).
По словам Armyvoice.gr, вызывает беспокойство тот факт, что турецкое исследовательское судно Oruc Reis и сопровождающие его корабли в воскресенье вечером перестали передавать сигнал о своем местонахождении. Это интерпретируется как то, что они хотят скрыть возможный маршрут этого судна, хотя у ВМС есть средства отслеживания передвижений турецких кораблей.

Греция намерена защищать свои суверенные права

Это второе за последние недели приведение в повышенную готовность вооруженных сил Греции. В конце июля Турция заявляла, что отправит свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей для сейсмической разведки в район близ греческого острова Кастелоризо, который Греция считает частью своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Греция назвала тогда турецкое оповещение о сейсмической разведке на греческом морском шельфе незаконным и привела свои вооруженные силы в состояние боевой готовности. Напряженность после этого несколько спала — исследовательское судно по решению турецких властей тогда осталось на месте, а часть турецких военных кораблей ушла на свои базы.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 7 августа в эфире телеканала Open МИД подтвердил, что Греция будет защищать свои суверенные права всеми средствами, включая военные, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую ИЭЗ.

"Мы никому не угрожаем, не делаем громких заявлений, и у нас нет такой истеричной реакции, которая характерна для других стран региона. Мы просто говорим, что, как суверенная страна, мы обязаны по конституции защищать себя, и мы будем делать это любыми средствами, которые нам предоставляет наша конституция и наши возможности", — сказал Дендиас.

Отношения с Турцией

Греция подписала в четверг с Египтом соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны (ИЭЗ), подчеркнув, что оно закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. В ответ МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ, а президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Турция вновь приступила к геолого-разведочному бурению в Восточном Средиземноморье.
Отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в конце прошлого года Анкарой с базирующимся в Триполи (Ливия) правительством (Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа) меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и ИЭЗ. Греция считает меморандум между Турцией и Ливией недействующим и лишенным юридической силы.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
ТАСС: последние новости
На выборах президента Белоруссии за два дня досрочно проголосовали 12,75% избирателей На выборах президента Белоруссии за два дня досрочно проголосовали 12,75% избирателей Подразделения Народно-освободительной армии КНР прибыли в Россию для участия в АрМИ-2020 Подразделения Народно-освободительной армии КНР прибыли в Россию для участия в АрМИ-2020 Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии
Комментарии 4
Армия , Войска , Конфликты , МИД , МИД Турции , Греция , Родос , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Новости партнеров
Видео
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
В Минске начались задержания
В Минске начались задержания
В мире
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение