Армия Греции приготовилась дать отпор Турции

Вооруженные силы Греции приведены в воскресенье в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море в связи с намеченными на 10-11 августа турецкими военными учениями со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо. Об этом сообщил греческий портал Armyvoice.gr, специализирующийся на оборонной тематике.

По словам портала, из-за выхода турецких кораблей в море в ВС Греции объявлена тревога, отменены отпуска, и военные призваны в свои части. Мобилизация проводится быстро, особенно в таких пограничных районах, как область Эврос [на сухопутной границе] и острова. Сообщается, что в боеготовность приведена авиация, а также корабли и подводные лодки ВМС Греции, которые находятся на ключевых позициях в Эгейском море.

Официальные греческие ведомства, согласно своей обычной практике, не опровергают, но и не подтверждают такую информацию.

При этом, по словам портала, с турецкой стороны, очевидно, идет большая мобилизация: десятки кораблей турецкого флота развернуты в районах между Родосом и Кастелоризо в их международных и территориальных водах. Armyvoice.gr пытается подтвердить информацию о том, что Турция дала также команду своим кораблям, участвующим в международных миссиях, вернуться к родным берегам. В свою очередь греческий телеканал Open TV сообщил, что на важнейших позициях в Эгейском море в настоящее время находятся 17 турецких кораблей.

Турция объявила, что 10 августа начинаются учения с использованием боевых боеприпасов в морской зоне между Родосом и Кастелоризо в ответ на заключенное Грецией с Египтом соглашение о частичном разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ).

По словам Armyvoice.gr, вызывает беспокойство тот факт, что турецкое исследовательское судно Oruc Reis и сопровождающие его корабли в воскресенье вечером перестали передавать сигнал о своем местонахождении. Это интерпретируется как то, что они хотят скрыть возможный маршрут этого судна, хотя у ВМС есть средства отслеживания передвижений турецких кораблей.

Греция намерена защищать свои суверенные права

Это второе за последние недели приведение в повышенную готовность вооруженных сил Греции. В конце июля Турция заявляла, что отправит свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей для сейсмической разведки в район близ греческого острова Кастелоризо, который Греция считает частью своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Греция назвала тогда турецкое оповещение о сейсмической разведке на греческом морском шельфе незаконным и привела свои вооруженные силы в состояние боевой готовности. Напряженность после этого несколько спала — исследовательское судно по решению турецких властей тогда осталось на месте, а часть турецких военных кораблей ушла на свои базы.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 7 августа в эфире телеканала Open МИД подтвердил, что Греция будет защищать свои суверенные права всеми средствами, включая военные, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую ИЭЗ.

"Мы никому не угрожаем, не делаем громких заявлений, и у нас нет такой истеричной реакции, которая характерна для других стран региона. Мы просто говорим, что, как суверенная страна, мы обязаны по конституции защищать себя, и мы будем делать это любыми средствами, которые нам предоставляет наша конституция и наши возможности", — сказал Дендиас.

Отношения с Турцией

Греция подписала в четверг с Египтом соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны (ИЭЗ), подчеркнув, что оно закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. В ответ МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ, а президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Турция вновь приступила к геолого-разведочному бурению в Восточном Средиземноморье.

Отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в конце прошлого года Анкарой с базирующимся в Триполи (Ливия) правительством (Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа) меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и ИЭЗ. Греция считает меморандум между Турцией и Ливией недействующим и лишенным юридической силы.