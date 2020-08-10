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Российский Су-27 перехватил два самолёта ВВС США над Чёрным морем 

RT на русском и ещё 27 1 час назад
Российский Су-27 перехватил два самолёта ВВС США
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 перехватил два самолёта ВВС США над Чёрным морем, после чего они повернули от границ Российской Федерации. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

«10 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как уточняется, воздушными целями оказались стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

«После разворота самолётов-разведчиков от государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — добавили в Национальном центре управления обороной.

Нарушения российской госграницы американскими самолетами не допущены.
9 августа Су-27 ВВС России поднимался в воздух для перехвата самолёта радиотехнической разведки ВМС США над Чёрным морем.
Также 7 августа три российских истребителя Су-35 перехватили и сопроводили стратегический бомбардировщик США над акваторией Охотского моря.
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Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , Оружие , США , НЦУО РФ , РИА Новости
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