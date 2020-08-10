Российский Су-27 перехватил два самолёта ВВС США

«10 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — цитирует ведомство РИА Новости.