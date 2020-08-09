Путин изменил форму в российской армии 

В вооруженных силах России отменено ношение каракулевых шапок высшими офицерами. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Головные уборы заменят на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров», — приводит ТАСС цитату из текста документа. Он опубликован в базе нормативно-правовых актов.
Каракулевые шапки серого или черного цвета ранее носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны 1-го ранга. Изменения вступают в силу с 9 августа 2020 года.