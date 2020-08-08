Четыре пути: на Украине нашли решение конфликта в Донбассе 

Экс-президент Украины, глава делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться прекращения войны. По его словам, нужны переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки. Кравчука цитирует РИА Новости.
«Мы видим, что это надо сделать через переговоры — раз, через дискуссии — два, через компромиссы — три и через соответствующие уступки, которые могут быть допущены только в одном случае: когда это будет и с той, и с другой стороны», — сказал Кравчук.
До этого Кравчук выступал за присоединение США к переговорам по Донбассу, оправдывая это тем, что «наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Леонид Кравчук раскрыл вероятный план Киева на случай провала переговоров с республиками Донбасса.