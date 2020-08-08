«Почему Россия нас не защитит?»

Ровно 12 лет назад, в августе 2008 года, между Россией Грузией произошел вооруженный конфликт, едва не переросший в полномасштабную войну. В ночь на 8 августа Грузия начала артобстрел и бомбардировку столицы Южной Осетии — Цхинвала, а чуть позже грузинские войска перешли линию разграничения с непризнанной республикой. На тот момент Южная Осетия и Абхазия считались зонами замороженного конфликта с 1992 года, национальные автономии добивались независимости от Тбилиси еще с советских времен, но безуспешно. В Южной Осетии находились грузинские и российские миротворческие силы, но к 2008 году после прихода к власти в Грузии Михаила Саакашвили отношения между странами окончательно испортились, что и привело к переходу конфликта в «горячую» фазу. «Лента.ру» вспомнила события тех дней.

Ситуация в проблемном регионе с многолетним конфликтом, корни которого уходят еще во времена Российской империи, начала накаляться еще весной 2008 года. 6 марта Москва отменила запрет на экономические отношения с Абхазией и ввела туда свои войска. 16 апреля 2008 года МИД России официально объявил, что будет строить с тогда еще автономными областями Абхазией и Южной Осетией особые отношения. И уже на следующий день к границам Южной Осетии начали стягиваться грузинские войска.

С начала лета 2008-го в Абхазии плотно обосновался российский военный контингент. Поводом стали сообщения об концентрации грузинских сил у границ спорных территорий. Кроме того, в Москве сочли, что полет грузинского самолета-разведчика над республиками является нарушением Московского соглашения о прекращении огня и разведении сил от 14 мая 1994 года.

30 апреля МИД РФ выпустил постановление «О мерах по укреплению коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта», которое позволило перебрасывать в Абхазию войска, в том числе железнодорожные. Из-за этого в Тбилиси обвинили Москву в подготовке аннексии.

Уже в июле стало понятно, что боевых действий не избежать. Цхинвал и Тбилиси начали обвинять друг друга в обстрелах приграничных сел, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Южная Осетия свидетельствовала, что концентрация грузинских войск идет по всей границе. В начале августа под регулярными обстрелами со стороны Грузии началась эвакуация мирных жителей Цхинвала. 6 августа стало известно, что из Абхазии в Южную Осетию движется колонна российской военной техники, однако она не успела.

В 00:06 Грузия начала интенсивный артобстрел Цхинвала, а в 01:38 начался штурм города по всем направлениям с применением танков. В 07:23 наземные части поддержала авиация, а в 09:23 грузинские СМИ заявили о взятии Цхинвала. Командующий грузинскими миротворцами Мамука Курашвили назвал военную операцию в зоне грузино-осетинского конфликта «наведением конституционного порядка в Южной Осетии». Он также призвал российских миротворцев, дислоцированных в зоне конфликта, не вмешиваться в ситуацию.

«Было полное ощущение, будто стреляют только по нашему дому. Лупят и лупят именно по нему», — рассказывала позже очевидица тех событий изданию «Кавказский узел». По ее словам, людям удалось спастись и пересидеть обстрелы в подвале только благодаря тому, что мужчины смогли под непрекращающимся огнем артиллерии вылезти, перекрыть газовый вентиль и потушить начавшийся на первом этаже пожар. «Основной невысказанный вопрос был: "Ну почему Россия нас не защитит, ведь мы же тоже ее граждане?" Говорили, что наша югоосетинская армия и секунды не выстоит против грузинских частей. Вспоминали, какие страшные зверства творили грузины в Южной Осетии в начале 1990-х», — рассказывает девушка.

Где-то в обед 8 августа, по словам жительницы Цхинвала, люди услышали лязг гусениц. «Верившие в Россию заулыбались, мол, видите — никто нас не предавал, и мы, наконец, спасены! — рассказывает она. — Люди, как подсолнухи, жмурясь от слишком яркого, после подвала, света, потянулись к выходу. Не знаю, что нас остановило, но мы не вышли из подъезда. В соседнем доме пожилой мужчина оказался неосмотрительней. Он выбрался из дома, начал махать руками и кричать: "Мы победили! Ура! Ура!" Танк развернулся к нему и выстрелил. Затем танк выстрелил по дому, в котором жил убитый им человек. Потом по нашему дому. Никаких надежд не осталось — грузины в городе».

Российские миротворческие силы оставались в Цхинвале, но не могли оказать серьезное сопротивление регулярной армии в состоянии полной боеготовности. Однако в первый же день в боевые действия включилась российская авиация, которая нанесла удары по стратегическим объектам грузинской армии — военной базе в Гори и аэродромам.

9 августа в Цхинвале продолжались боестолкновения между подошедшими российскими частями и грузинской армией, также в Южную Осетию прибыли вооруженные формирования из Абхазии. Столица Южной Осетии была полностью разрушена, все коммуникации разбиты. «В кризисной ситуации, на пороге смерти в людях просыпается все самое лучшее, что в них есть, — вспоминает очевидица событий. — В подвале люди делились самым последним, что у них было: последняя краюха хлеба — самому младшему, последнюю чистую простыню — соседу. Люди стали обмениваться вещами, никто не думал, что мы сможем выжить».

В Южную Осетию перебрасывались все новые и новые российские части, формировалась ударная группа. Авиация продолжала наносить удары по военным объектам в Грузии. В конечном счете группировка российских войск вместе с абхазскими достигла 29 тысяч человек против сопоставимой по численности грузинской армии. Со стороны России, Южной Осетии и Абхазии участвовало до 200 танков и около 700 БТР, а также около 900 артиллерийских систем. Грузия задействовала 240 танков и до 300 БТР, а также неизвестное количество артиллерийских установок. Боевые действия начались и в Черном море у берегов Абхазии, где высадился российский десант и куда прибыла группировка из 10 кораблей Черноморского флота.

Перелома удалось достичь только 10 августа, и МИД Грузии отправил в Москву ноту о том, что Тбилиси прекращает военные действия в Южной Осетии. Однако на этом война не закончилась. Российские войска двинулись дальше вглубь территории Грузии по дороге Гори — Тбилиси согласно приказу президента Дмитрия Медведева , который 9 августа, не дождавшись реакции международного сообщества на происходящее, объявил «операцию по принуждению к миру в зоне грузино-осетинского конфликта».

Uriel Sinai / Getty Images

Совместная российская и югоосетинская группировка двинулась в направлении Тбилиси. Абхазская группировка занялась освобождением Кодорского ущелья от грузинских военных. Более других на грузинской территории пострадал город Гори в 80 километрах от Тбилиси, где находилось множество военных объектов.

По мере продвижения российских войск вглубь Грузии бои развернулись на подступах к городам Зугдиди и Сенаки, а также продолжались бомбардировки приграничных с Южной Осетией сел. Грузия обвинила Россию в том, что атаке подвергаются мирные жители, однако Россия настаивала, что ее целью являются только грузинская армия, ее опорные пункты и инфраструктурные объекты.

Cliff Volpe / Getty Images

Вооруженные силы Тбилиси были готовы к тому, что российские части войдут в столицу государства. Однако президент Медведев вечером 12 августа объявил, что операция по принуждению к миру завершена. На тот момент российские танки находились примерно в 25 километрах от Тбилиси. Заместитель руководителя Генштаба РФ генерал-полковник ВС РФ Анатолий Ноговицын подчеркнул, что разведывательные и оборонные действия не прекращаются «в тех границах, на которых они находятся в момент приказа».

После конфликта Южная Осетия, а затем и Абхазия объявили о независимости. Москва поддержала их, что стало причиной разрыва дипломатических отношений с Тбилиси. В Грузии считают, что Россия оккупировала эти территории.

Согласно официальным данным, потери вооруженных сил Грузии составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, еще 1964 человека получили ранения. Потери среди мирного населения составляют 228 человек. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, а также трое пропавших без вести.

Данные о потерях Южной Осетии серьезно разнятся. Международная комиссия Тальявини, которая готовила отчет о конфликте, получила от официальных властей список из 365 погибших без разделения на военных и гражданских. Однако уже осенью 2008 года генпрокурор Южной Осетии Таймураз Хугаев заявил, что на самом деле жертвами грузинской агрессии стали почти 1,7 миллиона человек, однако установить обстоятельства гибели получилось только в случае 500 жертв. Причем, по словам прокурора, подавляющее большинство погибших — это мирные жители. Еще около 30 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, многие из них погибли под обстрелами, а часть, по непроверенным данным, насильно была угнана в Грузию.