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Раскрыто происхождение «уничтожителя» Крымского моста 

Lenta.ru 54 минуты назад
Генеральный директор и генеральный конструктор украинского бюро «Луч» Олег Коростелев в интервью Defense Express развеял распространенные мифы, касающиеся берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
Украина уничтожит Крымский мост за 36 часов
Коростелев раскрыл происхождение данного оружия. По его словам, ракета Р-360 похожа на советскую (российскую) Х-35 так же, как и на американский Harpoon, французскую Exocet, японскую ASM-2, шведскую Robotsystem 15, британскую Sea Eagle, турецкую Atmaca и многие другие противокорабельные ракеты.
При этом, согласно руководителю, Украине удалось создать новое оружие всего за несколько лет, тогда как у России на интеграцию ракеты Х-35 в состав берегового комплекса «Бал» ушло десять лет.
Генеральный конструктор отметил, что Украина самостоятельно разработала комплекс ЖК-360МЦ «Нептун» и способна к его серийному производству. В частности, первый такой ракетный дивизион должен поступить на вооружение в 2021 году. По словам Коростелева, технологический цикл изготовления ракетного комплекса занимает десять месяцев.

«Три месяца идет на закупку всех материалов и комплектующих, еще три — на изготовление, и еще три — для проведения всех испытаний, как отдельных частей, так и изделия в целом. Таким образом, мы можем поставлять серийный дивизионный комплект за 9, максимум, 12 месяцев», — сказал разработчик.

В июле Коростелев заявил, что успешные испытания с поражением надводной цели береговым ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», состоявшиеся 17 июня в Одесской области, стали финальными.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Украина , Александр Турчинов
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