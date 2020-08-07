«Трамп угрожает войсками»

12 тысяч американских солдат в ближайшем будущем должны покинуть Германию : это немногим менее трети всего воинского контингента США в ФРГ, который насчитывает 34,5 тысячи человек. 5 тысяч 600 военнослужащих будут передислоцированы в другие европейские государства — в том числе Италию Бельгию , 6 тысяч 400 вернутся в США, но сопоставимое число военных будут временно, на ротационной основе, прибывать из Америки на службу в различных, в основном — восточноевропейских странах.

Министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper) объясняет предстоящий вывод войск стратегическими соображениями: перемены — часть масштабного перераспределения американских войск в регионе, они позволят американскому воинскому контингенту в Европе более гибко реагировать на современные требования безопасности — в частности, передислокация «послужит ключевым целям США и НАТО по сдерживанию России », а также усилит возможности Североатлантического альянса в черноморском регионе.

Из Штутгарта будет выведена штаб-квартира верховного командования войск США в Европе (US Eucom) и Африке (US Africom). Европейцы переберутся в бельгийский Монс ; где будет дислоцирован африканский командный пункт, пока неизвестно. Впрочем, строительство здания для европейского командования в Монсе еще даже не начиналось: очевидно, что процесс вывода будет затяжным. Кроме Штутгарта американские военные покинут баварский городок Фильзек и — частично — базу ВВС США Шпангдалем в Рейнланд-Пфальце.

Расставание с заокеанским воинским контингентом сулит существенные структурные проблемы немецким населенным пунктам, вокруг которых сосредоточены американские базы. Зачастую львиная доля экономики деревень и городов, рядом с которыми десятилетиями располагались объекты Пентагона , сориентирована на обслуживание интересов его служащих. В первую очередь вывод американских солдат — это потери немецких рабочих мест. Бургомистр Фильзека, как и местная администрация городков и деревень вокруг Шпангдалема уже бьют тревогу. Для Штутгарта, одного из ведущих промышленных центров Германии, вывод командования особыми операциями американских войск в Европе и Африке не так критичен, но и руководитель столицы Баден-Вюртемберга Фриц Кюн (Fritz Kuhn) раскритиковал решение министерства обороны США, назвав его «наказанием союзника, которое ставит с ног на голову принципы тесного многолетнего сотрудничества».

Обозначенная Пентагоном цифра превышает ранее обнародованные планы по выводу войск: прежде предполагалось, что Германию покинут около 9,5 тысячи американцев. Федеральное правительство не было заранее проинформировано о новых шагах Пентагона. В июне президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в очередной раз обвинил Германию в несоблюдении договоренностей о финансировании НАТО: к 2024 году все члены альянса должны тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП. Как и многие другие европейские страны, Германия пока не достигла этой цели: в 2019 году оборонные расходы ФРГ составили 1,38 процента ВВП. Однако те страны, куда будет осуществлена передислокация, расходуют на оборону еще меньше — Италия тратит на НАТО 1,22 процента своего ВВП, Бельгия — всего 0,93 процента, так что аргумент о недостаточном финансировании Берлином НАТО не выдерживает критики.

Мнения множества наблюдателей совпадают в том, что решение о масштабном выводе войск — своего рода личная месть Дональда Трампа Ангеле Меркель (Angela Merkel), причем американский президент ради этого отмщения ставит под угрозу интересы собственной страны. Канцлер ФРГ, сославшись на пандемию коронавируса, отказалась от приглашения на встречу «Большой семерки», которая должна была пройти в США в июне: саммит пришлось переносить, Дональд Трамп лишился красивых фото, подходящих для предвыборной борьбы.

Канцлер ФРГ продолжает рассчитывать на «Северный поток — 2» как одну из важных перспектив энергообеспечения страны — а это в корне противоречит интересам США, которые желали бы продавать Германии собственный газ вместо российского и пытаются остановить строительство трубопровода санкциями. Наконец, канцлер Меркель — один из наименее симпатичных президенту США западных политиков, и антипатия, судя по всему, взаимна: глава немецкого правительства последние три с половиной года с трудом скрывает заинтересованность в перемене власти в Америке.

Глава Пентагона Эспер настаивает на том, что вывод войск должен быть произведен в короткие сроки, хотя некоторые мероприятия потребуют больше времени: конкретный план передислокации, которая растянется на годы и обойдется в сотни миллионов долларов, пока не представлен. Тем не менее обнародованные планы — совсем не окончательные: решение должен одобрить Конгресс США , а его мнение о выводе войск из ФРГ далеко от единого. Вопросы о целесообразности происходящего с американским воинским контингентом в Германии и его будущем возникают не только у демократов, но и у многих республиканцев.

С точки зрения целого ряда конгрессменов вывод войск ослабит обороноспособность НАТО и первым делом сыграет на руку России. И в Сенате, и в Палате представителей имеются планы не допустить такой масштабный вывод войск при обсуждении закона о новом бюджете министерства обороны . Кроме того, в ноябре в США предстоят президентские выборы: поражение на них Дональда Трампа, который пока, согласно опросам, серьезно уступает своему демократическому конкуренту Джо Байдену (Joe Biden), будет означать новый пересмотр планов Пентагона, в том числе по контингенту в Германии. До ноября вывод войск вряд ли состоится, а после — может, будет вовсе отменен. На поражение Трампа серьезно рассчитывают как минимум в баварских и рейнланд-пфальцских городках, экономически зависимых от присутствия американских военных.

Не исключено, что и при другом президенте тенденции вывода войск сохранятся, но изменится масштаб: в конце концов, как отметила посол ФРГ в США Эмили Хабер (Emily Haber), американские военные в Германии защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность, а также позиции США в Африке и Азии. Опасения в потере обороноспособности Европы даже текущие американские планы не подтверждают: масштабный вывод войск — удар по экономике некоторых немецких регионов, но не по безопасности всего континента. Ради нее лучше сохранить американских солдат хотя бы на итальянских, бельгийских или восточноевропейских позициях, чем полностью их потерять.

Наша справка

Численность войск США в Германии планомерно снижается на протяжении последних 30 лет, но ФРГ по-прежнему остается лидером среди европейских стран и второй в мире после Японии по количеству американских военных. В настоящее время в ФРГ дислоцированы 34 тысячи 500 солдат армии США, на втором месте — Италия, где размещены 12 тысяч военнослужащих, далее — Великобритания (9 тысяч) и Испания (3 тысячи). Всего в Европе размещены 63 тысячи солдат американской армии. Это в несколько раз меньше, чем насчитывал размещенный только в ФРГ европейский контингент войск США 35 лет назад. В разгар холодной войны американские солдаты в Германии считались гарантами безопасности: в 1985 году в Западной Германии несли службу почти 250 тысяч американцев. К 2000 году их число снизилось до 80 тысяч, в 2009-м — до 56 тысяч 680: контингент продолжал поступательно сокращаться вплоть до 2014 года, когда в результате российско-украинского конфликта число американских военных на территории ФРГ снова было увеличено, пусть и не слишком значительно.