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Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
В Японском море прошли учения корабельной поисково-ударной группы Тихоокеанского флота. В ходе учений малые противолодочные корабли определяли местоположение подводных лодок условного противника и атаковали их торпедами и глубинными бомбами. В поиске вражеской технике кораблям помогал вертолет Ка-27ПЛ. Обычно корабельная поисково-ударная группа состоит из 2—4 противолодочных кораблей специальной постройки. К ним относятся фрегаты, миноносцы и сторожевые корабли. Корабельные поисково-ударные группы впервые стали создаваться во время Второй мировой войны; они широко применялись флотами всех стран антигитлеровской коалиции, чему способствовало принятие на вооружение новых гидроакустических и радиолокационных средств обнаружения подводных лодок.
Армия , Видео
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