В России назвали виновника нестабильности в Сирии 

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Американское военное присутствие в Заевфратье является главным фактором нестабильности в регионе. Об этом заявил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий, передает ТАСС.

«Незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни», — сказал Щербицкий.

Он рассказал, что в неподконтрольных правительству Сирии районах провинции Дэйр-эз-Зор ряд племен выступил против вооруженных формирований, поддерживаемых американцами.

По его словам, основной причиной протестных выступлений местного населения является «тяжелое социально-экономическое положение в оккупированных ВС США и подконтрольными им формированиями районах».

Щербицкий отметил готовность РФ совместно с правительством Сирии принять все необходимые меры для стабилизации обстановки, восстановлению национального диалога, обеспечения безопасности и поддержки благосостояния жителей Заевфратья.