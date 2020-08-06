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В России назвали виновника нестабильности в Сирии 

Вероника Полынина и ещё 2 33 минуты назад
В России назвали виновника нестабильности в Сирии
Фото: Reuters
Американское военное присутствие в Заевфратье является главным фактором нестабильности в регионе. Об этом заявил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий, передает ТАСС.

«Незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни», — сказал Щербицкий.

Он рассказал, что в неподконтрольных правительству Сирии районах провинции Дэйр-эз-Зор ряд племен выступил против вооруженных формирований, поддерживаемых американцами.
По его словам, основной причиной протестных выступлений местного населения является «тяжелое социально-экономическое положение в оккупированных ВС США и подконтрольными им формированиями районах».
Щербицкий отметил готовность РФ совместно с правительством Сирии принять все необходимые меры для стабилизации обстановки, восстановлению национального диалога, обеспечения безопасности и поддержки благосостояния жителей Заевфратья.
Как сообщал «Рамблер», гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Стороны конфликта получают военную помощь от других государств: поддержку правительственным силам президента Башара Асада оказывают Россия и Иран, тогда как сирийская оппозиция, в том числе различного рода исламистские и джихадистские террористические группировки, получают помощь от США и европейских стран.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Башар Асад , ИТАР-ТАСС , Сирия
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