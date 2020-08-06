Турция направила к Ливии четыре корабля

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Четыре турецких корабля были направлены Анкарой в помощь террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, передает ФАН. Турция использует морское сообщение для отправки боевикам различного вооружения и военной техники.

Порты Мисураты и Триполи активно используются турками для снабжения подконтрольных преступному режиму Файеза Сарраджа бандформирований, невзирая на запрет поставок вооружения Ливии, введенный ООН. Сопровождение грузовых судов осуществляется военными кораблями Турции, которые охраняют грузы от стран Евросоюза, выполняющих в Средиземном море миссию IRINI по контролю над соблюдением оружейного эмбарго.