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Российские военные в Абхазии защитили побережье от морпехов «противника» 

ИА Regnum 1 час назад
Военные РФ в Абхазии отбились от морпехов «противника»
Фото: РИА Новости
Учения по обороне морского побережья от нападения условного противника провели военнослужащие российской военной базы в Абхазии. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России.
По данным ведомства, «вражеская» морская пехота начала наступление на берегу полигона Нагвалоу. В ответ на это в район был отправлен десант, который быстро завладел тактическими высотами, прорвал оборону «противника» и устроил засады против диверсантов.
Сообщается, что десант в ходе своих действий прикрыл подход основных сил к побережью. В учениях были задействованы боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор».
Стоит отметить, что в Абхазии проводятся масштабные учения на разных военных полигонах страны. В них принимают участие около 1 тыс. человек и свыше 200 единиц техники.
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Армия , Войска , Абхазия
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