РФ призвала США к переговорам по биооружию

Переговоры необходимы в связи с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ.

Россия призывает США к переговорам по военно-биологической деятельности, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Призываем американскую сторону сесть за стол переговоров и в двустороннем формате обсудить все накопившиеся у нас вопросы в связи с военно-биологической деятельностью США", — заявил Зайцев.

По его словам, это необходимо для «снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ».

Зайцев подчеркнул, что по его мнению, необходимо задействовать механизм статьи пятой Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, в соответствии с которой государства-члены должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений.