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РФ призвала США к переговорам по военно-биологической деятельности 

ТК «Звезда» и ещё 1 9 минут назад
РФ призвала США к переговорам по биооружию
Фото: © Фото: mfa_russia, Twitter.com
Переговоры необходимы в связи с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ.
Россия призывает США к переговорам по военно-биологической деятельности, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Призываем американскую сторону сесть за стол переговоров и в двустороннем формате обсудить все накопившиеся у нас вопросы в связи с военно-биологической деятельностью США", — заявил Зайцев.

По его словам, это необходимо для «снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ».
Зайцев подчеркнул, что по его мнению, необходимо задействовать механизм статьи пятой Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, в соответствии с которой государства-члены должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений.
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