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Обезболивающее из взрывчатки создали в России 

Популярная механика и ещё 1 32 минуты назад
Обезболивающее из взрывчатки создали в России
Фото: Jithin CC
Одно из самых мощных взрывчатых веществ в мире оказалось эффективным анальгетиком.
Учёные Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН) совместно с коллегами из Томского НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е. Д. Гольдберга, создали новый обезболивающий препарат на основе гексаазаизовюрцитана.
Вещество входит в состав гексанитрогексаазаизовюрцитан или CL-20 — мощного взрывчатого вещества, созданного в 1987 году в США. Взрывчатка мощная, но при этом дорогая и неустойчивая к удару, также может использоваться для создания нового анальгетика. Российские специалисты пришли к выводу, что компонент CL-20 имеет необходимые фармакологические свойства и безопасен для организма человека.

"Доклинические исследования показали, что препарат обладает выраженным анальгетическим действием на уровне существующих опиоидных анальгетиков. Исследования показали, что он может применяться в комплексе с противоопухолевыми средствами, в некоторых случаях приостанавливая развитие опухолей", — приводит РИА Новости слова кандидата химических наук, научного сотрудника лаборатории медицинской химии ИПХЭТ СО РАН Дарьи Кулагиной.

Препарат с рабочим пока названием "Тиовюрцин" планируют использовать в нейрохирургии и неврологии. Пока обезболивающее на основе взрывчатки прошло лишь доклинические испытания на лабораторных грызунах, а испытания на людях-добровольцах займёт ещё несколько лет. Первые результаты показали эффективность анальгетика на основе гексаазаизовюрцитана, который проявил себя как более мощное обезболивающее с более продолжительным эффектом, чем некоторые существующие препараты.
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Комментарии
Армия , РАН , РИА Новости , США
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