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Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео 

Российская Газета 28 минут назад
В интернете набирает попуярность видео, на котором запечатлена отработка взлета и посадки штурмовика Су-25 на грунтовом аэродроме.
На снятых на мобильный телефон кадрах видно, как боевая машина несколько раз успешно взлетает и приземляется буквально в поле. Где именно это происходит, неизвестно.
Как отметили комментаторы, отработка подобных навыков необходима на случай реальных боевых действий, ведь военные аэродромы — это стратегические объекты, которые потенциальный противник будет стараться вывести из строя в первую очередь.
Су-25 — это дозвуковой штурмовик, основной задачей которого является поддержка сухопутных войск. Самолеты данного типа эксплуатируются с 1981 года, с тех пор было создано множество модификаций, последняя из которых — Су-25СМ3. В рамках модернизации особое внимание было уделено возможности действовать при "нулевой" видимости с помощью системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Также была значительно повышена точность поражения неуправляемыми боеприпасами.
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Армия , Видео
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