На российские истребители пятого поколения Су-57 будет устанавливаться остекление, которое способно защитить летчика от разного рода излучений, а также от света ядерного взрыва, заявил агентству «Интерфакс» гендиректор компании-разработчика Андрей Силкин

Эксперт сделал заявление в день приемки военной продукции 5 августа. Он отметил, что благодаря новейшим отечественным разработкам стекла в кабине Су-57 удалось сделать более легкими и одновременно более прочными. Впечатляющие показатели были достигнуты благодаря применению в производстве листового монолитного поликарбоната, а также нанесению покрытий из золота и сплава индий-олово.

В результате новое остекление истребителей пятого поколения кроме повышенной ударной прочности еще получило способность отражать электромагнитное, ультрафиолетовое, инфракрасное излучения, а также защищать пилота от воздействия света от ядерного взрыва.

Весной текущего года, как сообщал «Рамблер», французские военные эксперты признали Су-57 «жемчужиной» российской военной авиации. Самолет при помощи двух турбореактивных двигателей, способен разгоняться до 2600 километров в час.