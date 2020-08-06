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Су-57 получил защиту от ядерного взрыва 

Павел Тиунов 25 минут назад
На российские истребители пятого поколения Су-57 будет устанавливаться остекление, которое способно защитить летчика от разного рода излучений, а также от света ядерного взрыва, заявил агентству «Интерфакс» гендиректор компании-разработчика Андрей Силкин.
Эксперт сделал заявление в день приемки военной продукции 5 августа. Он отметил, что благодаря новейшим отечественным разработкам стекла в кабине Су-57 удалось сделать более легкими и одновременно более прочными. Впечатляющие показатели были достигнуты благодаря применению в производстве листового монолитного поликарбоната, а также нанесению покрытий из золота и сплава индий-олово.
В результате новое остекление истребителей пятого поколения кроме повышенной ударной прочности еще получило способность отражать электромагнитное, ультрафиолетовое, инфракрасное излучения, а также защищать пилота от воздействия света от ядерного взрыва.
Весной текущего года, как сообщал «Рамблер», французские военные эксперты признали Су-57 «жемчужиной» российской военной авиации. Самолет при помощи двух турбореактивных двигателей, способен разгоняться до 2600 километров в час.
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Армия , Видео , Андрей Силкин , Интерфакс
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