«Атака мертвецов» стала символом русской стойкости

Контратака русской армии при обороне крепости Осовец на Восточном фронте, которую назвали «Атакой мертвецов», стала одним из самых известных событий Первой мировой войны. Это сражение произошло 105 лет назад, 6 августа 1915 года.

В этот день при отражении немецкой газовой атаки около полусотни русских солдат 226-го Землянского полка обратили в бегство почти семитысячное немецкое войско. Небольшая русская крепость Осовец являлась важным пунктом обороны западных рубежей Российской Империи, она располагалась на реке Бобра и должна была защищать от немцев переправу и транспортный узел, взятие которого открывало дорогу на Вильно, Брест, Гродно, Минск и далее в Россию. Обойти крепость было практически невозможно из-за болот вокруг неё. Командование просило защитников Осовца, в случае перехода германской армии в наступление, продержаться 48 часов. В итоге крепость стояла 6 месяцев.

Первые попытки штурма Осовца были предприняты немецкими войсками в сентябре 1914 года, но враг понёс серьёзные потери и отступил. Затем к крепости были доставлены осадные орудия, и 25 февраля 1915 года снова начался штурм. Крепость не сдалась, и немцы снова перешли в осаду до середины лета. В июле германская армия начала широкомасштабное наступление, в котором участвовали 14 батальонов пехоты, несколько десятков тяжёлых осадных орудий и 30 батарей отравляющего газа.

6 августа было решено использовать отравляющие вещества. В результате 9, 10 и 11-я роты Землянского полка выбыли из строя полностью. После газовой атаки немецкая артиллерия открыла огонь по крепости, а затем 14 батальонов немцев двинулись для занятия позиций. По расчетам немецких командиров, мало кто из русских мог остаться в живых, и сопротивления они не ожидали. Но оставшиеся в живых русские артиллеристы открыли огонь по противнику, а навстречу немцам вышли остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка — чуть больше 60 человек. Вид контратакующих русских солдат, которые пострадали от газовой атаки, был настолько жутким, что они ввергли противника в ужас, и немецкие пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на проволочных заграждениях. Завершила дело русская артиллерия. Повторную атаку немцы предпринимать не стали.

Но после этого сражения русское командование приказало эвакуировать крепость, поскольку наша армия отходила из Польши, и стратегическая необходимость в обороне Осовца отпала. Эвакуация началась 18 августа и прошла спокойно, а что нельзя было вывезти, взорвали. Но «Атака мертвецов» 13-й роты навсегда стала символом стойкости русского солдата.