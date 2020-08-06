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«Атака мертвецов» стала символом стойкости русских солдат 

Парламентская газета 32 минуты назад
«Атака мертвецов» стала символом русской стойкости
Фото: WIKIMEDIA.ORG
Контратака русской армии при обороне крепости Осовец на Восточном фронте, которую назвали «Атакой мертвецов», стала одним из самых известных событий Первой мировой войны. Это сражение произошло 105 лет назад, 6 августа 1915 года.
В этот день при отражении немецкой газовой атаки около полусотни русских солдат 226-го Землянского полка обратили в бегство почти семитысячное немецкое войско. Небольшая русская крепость Осовец являлась важным пунктом обороны западных рубежей Российской Империи, она располагалась на реке Бобра и должна была защищать от немцев переправу и транспортный узел, взятие которого открывало дорогу на Вильно, Брест, Гродно, Минск и далее в Россию. Обойти крепость было практически невозможно из-за болот вокруг неё. Командование просило защитников Осовца, в случае перехода германской армии в наступление, продержаться 48 часов. В итоге крепость стояла 6 месяцев.
Первые попытки штурма Осовца были предприняты немецкими войсками в сентябре 1914 года, но враг понёс серьёзные потери и отступил. Затем к крепости были доставлены осадные орудия, и 25 февраля 1915 года снова начался штурм. Крепость не сдалась, и немцы снова перешли в осаду до середины лета. В июле германская армия начала широкомасштабное наступление, в котором участвовали 14 батальонов пехоты, несколько десятков тяжёлых осадных орудий и 30 батарей отравляющего газа.
6 августа было решено использовать отравляющие вещества. В результате 9, 10 и 11-я роты Землянского полка выбыли из строя полностью. После газовой атаки немецкая артиллерия открыла огонь по крепости, а затем 14 батальонов немцев двинулись для занятия позиций. По расчетам немецких командиров, мало кто из русских мог остаться в живых, и сопротивления они не ожидали. Но оставшиеся в живых русские артиллеристы открыли огонь по противнику, а навстречу немцам вышли остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка — чуть больше 60 человек. Вид контратакующих русских солдат, которые пострадали от газовой атаки, был настолько жутким, что они ввергли противника в ужас, и немецкие пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на проволочных заграждениях. Завершила дело русская артиллерия. Повторную атаку немцы предпринимать не стали.
Но после этого сражения русское командование приказало эвакуировать крепость, поскольку наша армия отходила из Польши, и стратегическая необходимость в обороне Осовца отпала. Эвакуация началась 18 августа и прошла спокойно, а что нельзя было вывезти, взорвали. Но «Атака мертвецов» 13-й роты навсегда стала символом стойкости русского солдата.
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Комментарии
Армия , Войска , Гродно , Минск
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