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Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
Американская армия показала видео с испытаний ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Во время онлайн-брифинга военные США продемонстрировали запись полета и поражения цели ракетой с гиперзвуковым блоком C-HGB. Ролик опубликован в Twitter.
Известно, что испытания новейшего оружия состоялись 19 марта 2020 года на полигоне Кауаи на Гавайских островах. Однако видео запуска успешно поразившей цель в Тихом океане ракеты с такого ракурса было обнародовано лишь сейчас, его представили на публичное обозрение на ежегодном симпозиуме по космической и противоракетной обороне.
Армия , Видео , Оружие , США
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