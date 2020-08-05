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Новейший пистолет «Удав» поступил в серийное производство 

ТАСС 58 минут назад
Пистолет «Удав» поступил в серийное производство
Фото: РИА Новости
ЦНИИТочмаш (входит в Ростех) приступил к производству первой серийной партии новейшего самозарядного 9-миллиметрового пистолета "Удав". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.

"Работа над комплексом "Удав", стартовавшая в марте 2014 года, перешла на этап серийного производства. Это говорит о том, что вооруженные силы опробовали, дали рекомендации и пожелания по доработке стрелкового комплекса, которые в полной мере реализованы нашим предприятием. Получен заказ на первую серийную партию", — приводят в госкорпорации слова Бакова.

Он выразил уверенность, что благодаря своим характеристикам и эргономике "Удав" заинтересует не только Вооруженные силы России, но и другие силовые ведомства, а также любителей практической стрельбы в России и за рубежом.
Как отметили в госкорпорации, в конструкции нового пистолета применены оригинальные решения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с пистолетам CZ, Glock, Walther, Colt и другими.

"В числе запатентованных технологий конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, который как визуально, так и тактильно позволяет определять полностью заряженный магазин. Кроме того, в пистолетном комплексе предусмотрен глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов — повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули", — пояснили в Ростехе.

Эффективная дальность стрельбы пистолета "Удав" достигает 100 м. Он способен пробивать индивидуальные бронежилеты (в том числе тканевые) и каски второго класса на дистанции до 75 м. Работает в диапазоне температур от минус 50 градусов до плюс 50 градусов. Масса с магазином (без патронов) — всего 780 г, длина — 206 мм, высота — 145 мм. Вместимость магазина — 18 патронов 9Х21 мм. Гарантийный настрел — 10 000 выстрелов.
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Комментарии
Армия , Альберт Баков , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ
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