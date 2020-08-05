«Лукашенко может отменить выборы» 

Эксперт Ассоциации по международным вопросам Павел Гавличек заявил, что "президент Белоруссии Александр Лукашенко может устроить «кровавое» подавление протестов или отменить выборы". Об этом сообщает iRozhlas.

Гавличек отметил, что Светлану Тихановскую, выступающую от лица арестованных и не допущенных до выборов кандидатов, поддерживает беспрецедентное количество людей. В минской акции в ее поддержку приняли участие 60 тысяч человек, и даже в маленьких белорусских городах люди начали самоорганизовываться и выходить на улицы.

Эксперт отметил, что в «официальной» победе Лукашенко на выборах никто не сомневается и она побудит людей снова выйти на улицы. Специалист по России Карлова университета Ян Шир предположил, что на этом этапе в ситуацию может вмешаться Москва.

«Поскольку у россиян в Белоруссии свои интересы, Москва может попытаться предотвратить любой нежелательный сценарий или же использовать возможность для достижения своих целей», — отметил он.

По мнению Гавличека, пока нельзя исключать ни один из вариантов развития событий, жесткие действия властей в отношении протестующих возможны в том числе.

«Опыт 2010 года и кровавые репрессии позволяют предположить, что белорусский режим не остановится ни перед чем», — заявил он.

Однако сейчас протестующих в Белоруссии гораздо больше, чем в 2010 году, поэтому сил для разгона потребуется больше и его результаты могут оказаться более кровавыми.

Эксперт отметил, что из-за этого власти могут совершить другой ход — объявить в стране режим ЧП и отменить голосование. Для этого Лукашенко может использовать историю с задержанием россиян.

«Я встречал мнение некоторых аналитиков и экспертов из Белоруссии, которые считают, что никакие правила уже не работают и случиться может что угодно, даже в день самих выборов. Голосование могут не только фальсифицировать, но и отложить или отменить. Думаю, нам нужно приготовиться к любому развитию событий и помнить, что режим располагает самыми разными манипуляторскими инструментами, которыми без колебаний воспользуется, если ситуация покажется ему опасной», — заявил Гавличек.

И он, и Ян Шир заявили, что задержанные россияне, скорее всего, использовали Белоруссию в качестве транзитного пункта, а Лукашенко решил этим воспользоваться.

Как сообщал «Рамблер», ранее Лукашенко заявил, что в стране могут устроить «майдан» с помощью иностранной частной военной кампании. Через несколько дней после этого власти объявили о задержании 32 россиян в санатории под Минском.

Белорусские СМИ назвали задержанных наемниками частной военной компании Вагнера. По версии белорусских правоохранителей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Против них возбудили дело о подготовке массовых беспорядков. Российские власти заявили, что задержанные следовали через Белоруссию в другую страну.