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Шойгу ввел новую надбавку военным 

Павел Тиунов и ещё 16 7 минут назад
Шойгу ввел новую ежемесячную надбавку военным
Фото: ТАСС
Российские военные с июля начали получать спецнадбавку к окладу по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает РИА Новости. В среднем зарплата военнослужащих выросла на 23 тысячи рублей.
Речь идет о военнослужащих Военно-морского флота (ВМФ), Воздушно-космических сил (ВКС), Главного разведывательного управления (ГРУ) и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) — всего около 45 тысяч человек. Отмечается, что надбавка для разных воинских должностей отличается по размеру: для офицерского состава она составила 100% от оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%.
На селекторном совещании с руководством Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал, чтобы его приказ о начислении надбавок военнослужащим был выполнен своевременно.
В конце июля, как сообщал «Рамблер», министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российские учителя в новом учебном году будут получать надбавку к зарплате в размере 5 тысяч рублей. По его словам, нововведение касается только тех педагогов, которые являются классными руководителями.
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Армия , Войска , Сергей Шойгу , Сергей Кравцов , Министерство обороны , ГРУ , РВСН , РИА Новости
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