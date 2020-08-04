В Белоруссии готовится срочная 25-дневная мобилизация

Белорусских мужчин до 35 лет, отслуживших в войсках национальной армии, призывают на 25-дневную мобилизацию 10 августа, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в белорусских правоохранительных структурах. На 9 августа в республике должны состояться выборы президента страны.

Отмечается, что жителям Белоруссии рассылают повестки из военкоматов и звонят лично. В большинстве случаев о мобилизации информируют жителей Витебской области, непосредственно граничащей с Россией. Мужчины обязаны явиться в пункты сбора 10 августа, сразу после того как пройдет голосование на выборах главы государства.

Автор подчеркивает, что речь идет о 25-дневных сборах, которые каждый гражданин должен пройти в части, где служил.