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В Белоруссии объявлена срочная 25-дневная мобилизация 

Павел Тиунов и ещё 2 6 минут назад
В Белоруссии готовится срочная 25-дневная мобилизация
Фото: РИА Новости
Белорусских мужчин до 35 лет, отслуживших в войсках национальной армии, призывают на 25-дневную мобилизацию 10 августа, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в белорусских правоохранительных структурах. На 9 августа в республике должны состояться выборы президента страны.
Отмечается, что жителям Белоруссии рассылают повестки из военкоматов и звонят лично. В большинстве случаев о мобилизации информируют жителей Витебской области, непосредственно граничащей с Россией. Мужчины обязаны явиться в пункты сбора 10 августа, сразу после того как пройдет голосование на выборах главы государства.
Автор подчеркивает, что речь идет о 25-дневных сборах, которые каждый гражданин должен пройти в части, где служил.
Ранее, как сообщал «Рамблер», член Коммунистической партии России (КПРФ) Вячеслав Тетекин заявил, что в Белоруссии на фоне грядущих президентских выборов «назревает майдан». По его словам, то, что сейчас происходит в Минске похоже на события 2013-2014 гг. в Киеве. Он особенно отметил митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, на котором, по неофициальным данным, собрались рекордные 63 тысячи человек.
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Армия , В мире , СНГ , Вячеслав Тетекин , КПРФ
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