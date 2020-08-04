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Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео 

Вадим Дроздов 59 минут назад
На склоне Эльбруса прошел один из этапов конкурса "Эльбрусское кольцо-2020". В конкурсе принимают участие команды военных альпинистов, ВДВ, Росгвардия и другие. Победителями этого этапа стали военных альпинисты Центрального военного округа.
«Прежде всего, мы проводим этот конкурс для того, чтобы оценить способность наших подразделений выполнять задачи в горах. Здесь соревнуются горные подразделения, выполнять задачи в горах — их основная задача, их боевое предназначение», — заявил полковник Александр Украинец, который является заместителем начальника Управления физической подготовки и спорта Военных сил Российской Федерации. Торжественная церемония закрытия конкурса состоится 4 августа 2020.
Армия , Видео , Росгвардия
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