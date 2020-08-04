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Сербия вместо российских С-300 купила китайские FK-3 

Lenta.ru и ещё 2 50 минут назад
Сербия нашла замену российским С-300
Фото: РИА Новости
Сербия купила китайский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) HQ-22 (FK-3 в экспортном варианте), пишет блог Balkanska bezbednosna mreža.

«Новые системы FK-3, которые мы скоро увидим в Сербии, косвенно являются желанием значительной части населения нашей страны приобрести С-300», — говорится в публикации.

Блог отмечает, что проникновение FK-3 на сербский рынок является особенно ценным для Китая, поскольку ранее такие ЗРК поступали на вооружение лишь азиатских союзников Пекина.
В июле ТАСС, ссылаясь на военно-дипломатический источник, сообщил, что Сербия направила России официальную заявку на поставку комплексов С-300ПМУ-2 в 2021 году.
Согласно открытым источникам, FK-3 имеет дальность поражения целей до 100 километров и высоту поражения до 27 километров. Ракеты ЗРК созданы на основе противоракет С-300, которые попали в распоряжение Китая в 1990-х годах.
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Армия , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС , Сербия
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