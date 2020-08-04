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Сербия променяла российские «зенитки» на китайские 

Павел Тиунов и ещё 2 6 минут назад
Сербия приобрела китайский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) FK-3, несмотря на то, что значительная часть населения страны ожидала увидеть на рубеже своих границ российские С-300, говорится в блоге Balkanska bezbednosna mreža.
Автор статьи отметил, что появление китайских ЗРК в Сербии является своего рода прорывом для Пекина, поскольку ранее зенитно-ракетные комплексы из КНР поставлялись только в азиатские страны, которые являются союзниками Китая.
Примечательно, что ранее Сербия направила в Россию запрос на поставку нескольких ЗРК С-300 в 2021 году. Сохранятся ли договоренности о передаче российских комплексов пока не известно.
В конце июля, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Россия приостановила поставку в Китай ЗРК С-400 по контракту на 3 миллиарда долларов.
Аналитики полагают, что это может быть связано с пандемией коронавируса или с обострением индо-китайских отношений. При этом эксперты напомнили, что Россия также поставляет С-400 в Индию по действующему контракту на 5 миллиардов долларов.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Сербия
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