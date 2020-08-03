МИД России подвел итоги года без договора о РСМД 

"Очевидно, что размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира серьезнейшим образом подрывает региональную и глобальную безопасность, а также спровоцирует новый опасный виток гонки вооружений, Россия не может игнорировать появление дополнительных ракетных рисков для своей территории, которые будут носить для нас стратегический характер. Это потребует незамедлительного реагирования. Причем вне зависимости от того, в каком оснащении будут американские ракеты — ядерном или неядерном", — говорится в комментарии дипведомства в связи с годовщиной прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Теперь [после выхода США из ДРСМД в прошлом году] никаких ограничений по РСМД наземного базирования просто не существует, а угрозы для всеобщей безопасности и стабильности многократно возросли, — подчеркнули в министерстве. — После денонсации договора в Вашингтоне сразу же взяли курс на скорейшее завершение создания ракетных средств, ранее запрещенных по ДРСМД".