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МИД России подвел итоги года без договора о РСМД 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
МИД России подвел итоги года без договора о РСМД
Фото: РИА Новости
Размещение Вашингтоном наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира вызовет незамедлительное реагирование России. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

"Очевидно, что размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира серьезнейшим образом подрывает региональную и глобальную безопасность, а также спровоцирует новый опасный виток гонки вооружений, Россия не может игнорировать появление дополнительных ракетных рисков для своей территории, которые будут носить для нас стратегический характер. Это потребует незамедлительного реагирования. Причем вне зависимости от того, в каком оснащении будут американские ракеты — ядерном или неядерном", — говорится в комментарии дипведомства в связи с годовщиной прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В МИД РФ подчеркнули, что "единственным разумным и со всех точек зрения оправданным дальнейшим шагом является совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами". "Россия остается открытой к равноправной и конструктивной работе над восстановлением доверия и укреплением международной безопасности и стратегической стабильности. Рассчитываем на аналогичное проявление заинтересованности и ответственности с американской стороны", — подчеркнули в министерстве.
В МИД РФ считают, что угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно возросли за год с момента выхода США из ДРСМД.

"Теперь [после выхода США из ДРСМД в прошлом году] никаких ограничений по РСМД наземного базирования просто не существует, а угрозы для всеобщей безопасности и стабильности многократно возросли, — подчеркнули в министерстве. — После денонсации договора в Вашингтоне сразу же взяли курс на скорейшее завершение создания ракетных средств, ранее запрещенных по ДРСМД".

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Комментарии
Армия , МИД
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