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Ведомого Су-57 сдвинули «влево»

Lenta.ruиещё 8
55 минут назад
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Минобороны России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведывательные стелс-беспилотники «Охотник» с 2024 года, сообщил президенту страны Владимиру Путину глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Данный летательный аппарат считается ведомым истребителя Су-57.
Менеджер рассказал, что возглавляемая им компания от российского военного ведомства получила задачу максимально сдвинуть работы по данному направлению «влево». «Чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем», — сказал менеджер.
По его словам, в настоящее время подобное оружие, кроме России, проектируют и производят только США и Китай.
Также Слюсарь рассказал о перспективах обновленного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. «До конца августа в Таганроге взлетит у нас долгожданный глубоко модернизированный Ту 95. Машина не только на базе старого планера. Планер мы тоже переделали: мы усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты планера», — сказал глава ОАК.
В сентябре 2019 года Минобороны России опубликовало видео совместного полета Су-57 и «Охотника».
Тогда же вице-премьер Юрий Борисов заявил, что испытания «Охотник» будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024 года беспилотник «пойдет в серию».
О первом полете «Охотника» стало известно в августе 2019 года.
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Армия,Оружие,Видео,Юрий Слюсарь,Юрий Борисов,Владимир Путин,Министерство обороны,ОАК
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