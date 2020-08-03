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Российские военные базы появятся в 6 странах Африки 

Павел Тиунов и ещё 1 10 минут назад
Россия создает военные базы в Африке
Фото: ТАСС
Россия договорилась с 6 африканскими лидерами о создании отечественных военных баз на территории их государств, сообщает немецкое издание Bild. По данным журналистов, всего на сегодняшний день россияне ведут военное сотрудничество с 21 африканской страной.
Сведения, опубликованные в СМИ, содержатся в секретном документе министерства иностранных дел Германии, который оказался в руках журналистов. В нем говорится, что на протяжении пяти лет Россия активно налаживает военное сотрудничество с африканскими странами. Недавно в ходе очередных переговоров Москва гарантировала для себя право на создание военных баз на территории Центрально-Африканской Республики, Египта, Эритреи, Мадагаскара, Мозамбика и Судана, сообщает автор статьи. Он также подчеркнул, что Россия сотрудничает с преимущественно диктаторскими режимами.
По данным СМИ, в настоящее время российские военные эксперты активно обучают солдат тех стран, с которыми уже налажено взаимовыгодное взаимодействие. При этом указывается, что в Африке находятся не только представители регулярных войск РФ, но и сотрудники частных военных компаний: в частности, «группы Вагнера».
Аналитики полагают, что посредством сотрудничества с Москвой африканские лидеры подстраховываются на случай возникновения цветных революций. Россия в свою очередь получает поддержку своих инициатив на заседаниях ООН.
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Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , ООН
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