Россия создает военные базы в Африке

Россия договорилась с 6 африканскими лидерами о создании отечественных военных баз на территории их государств, сообщает немецкое издание Bild. По данным журналистов, всего на сегодняшний день россияне ведут военное сотрудничество с 21 африканской страной.

Сведения, опубликованные в СМИ, содержатся в секретном документе министерства иностранных дел Германии, который оказался в руках журналистов. В нем говорится, что на протяжении пяти лет Россия активно налаживает военное сотрудничество с африканскими странами. Недавно в ходе очередных переговоров Москва гарантировала для себя право на создание военных баз на территории Центрально-Африканской Республики, Египта, Эритреи, Мадагаскара, Мозамбика и Судана, сообщает автор статьи. Он также подчеркнул, что Россия сотрудничает с преимущественно диктаторскими режимами.

По данным СМИ, в настоящее время российские военные эксперты активно обучают солдат тех стран, с которыми уже налажено взаимовыгодное взаимодействие. При этом указывается, что в Африке находятся не только представители регулярных войск РФ, но и сотрудники частных военных компаний: в частности, «группы Вагнера».