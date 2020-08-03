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Последний украинский премьер Крыма раскрыл способ прекратить войну в Донбассе за неделю 

Аргументы Недели 56 минут назад
Раскрыт способ прекратить войну в Донбассе за неделю
Фото: РИА Новости
Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, рассказал, как в течение недели прекратить вооруженный конфликт в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года. Об этом рассказывается в заметке, размещенной в сети.
Как пишет портал «ПолитНавигатор», Могилев заявил, что быстро установить мир на территории Донецкой и Луганской областей можно с помощью переговоров. Киевской стороне необходимо найти точки соприкосновения и компромиссы с Россией и представителями властей самопровозглашенных республик Донбасса, отметил бывший премьер.
Ранее сообщалось, что в ЛНР проинформировали о воздушной атаке армии Украины в зоне конфликта.
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Армия , В мире , Конфликты , Украина , Анатолий Могилев , Республика Крым
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