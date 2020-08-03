Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эсминец ВМС США Porter ушел из Черного моря 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 28 минут назад
Эсминец ВМС США Porter ушел из Черного моря
Фото: U.S. Navy photo / Wikimedia Commons
Ракетный эсминец ВМС США Porter начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения украинско-американских учений Sea Breeze-2020, сообщила пресс-служба американского флота.

«Моя команда и я всегда ценим возможность взаимодействия и совместных тренировок с нашими союзниками и партнерами в регионе Черного моря. То время, что мы провели здесь, чрезвычайно важно для выстраивания прочных отношений и развития координации», — цитирует ТАСС капитана корабля командора Крэга Трента.

Ранее сообщалось, что российские корабли Черноморского флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по целям в акватории Черного моря на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze-2020.
Украинско-американские учения Sea Breeze-2020 прошли в акватории Черного моря с 20 по 27 июля. К участию были привлечены около 2 тыс. человек из девяти стран.
В Национальном центре управления обороной России подчеркнули, что силы Черноморского флота контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze на случай возможных нештатных ситуаций.
Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле отреагировали на позицию Киева по возвращению россиян в СЦКК В Кремле отреагировали на позицию Киева по возвращению россиян в СЦКК Экс-заместитель главкома ВВС указал на заимствование США идей у СССР и России Экс-заместитель главкома ВВС указал на заимствование США идей у СССР и России Американские СМИ назвали вывод войск США из Германии «подарком Путину» Американские СМИ назвали вывод войск США из Германии «подарком Путину»
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Конфликты , Оружие , США , Черное море , НЦУО РФ , НАТО , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Дачников ограничили в туалетах
Дачников ограничили в туалетах
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Врач скормил 100 человек крокодилам и сбежал
Врач скормил 100 человек крокодилам и сбежал
Видео
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
00:48
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
00:27
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
Происшествия В мире
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
01:00
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
Армия
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
00:58
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
Наука и техника
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
01:18
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Происшествия
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение