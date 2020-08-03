Эсминец ВМС США Porter ушел из Черного моря 

«Моя команда и я всегда ценим возможность взаимодействия и совместных тренировок с нашими союзниками и партнерами в регионе Черного моря. То время, что мы провели здесь, чрезвычайно важно для выстраивания прочных отношений и развития координации», — цитирует ТАСС капитана корабля командора Крэга Трента.